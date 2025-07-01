Moto G96 5G.. هاتف اقتصادي من موتورولا بمواصفات رائدة .. تعرف عليها

بعد التلميحات حول وصول هاتف Moto G96 خلال الأيام القليلة الماضية، أكدت موتورولا رسميًا إطلاق هاتف Moto G96 5G في 9 يوليو. وقد تم إطلاق الموقع الإلكتروني المصغر للهاتف على منصة Flipkart ، مسلطًا الضوء على أهم ميزاته. إليك العديد من الأسباب تجعل هاتف Moto G96 5G خيارًا جديرًا بالاهتمام. هاتف ذكي

موعد إطلاق Moto G96

بخلاف طرازات سلسلة G لعام 2025 التي تضمنت شاشات مسطحة، سيكون هاتف Moto G96 5G أول هاتف يقدم شاشة P-OLED منحنية الحواف مقاس 6.67 بوصة. تدعم الشاشة معدل تحديث 144 هرتز، وألوانًا بدقة 10 بت، وسطوعًا يصل إلى 1600 شمعة، بالإضافة إلى طبقة حماية Gorilla Glass 5، مما يجعلها من أكثر الشاشات تطورًا في هذه الفئة.

يبدو أن هاتف Moto G96 5G يتميز بلوحة خلفية مُزخرفة بالجلد، مما يمنحه مظهرًا أكثر أناقةً وفخامة. تُكمل الشاشة المنحنية في المقدمة لمسة الفخامة.

سيتوفر الهاتف بأربعة ألوان: الأخضر، والأزرق الفاتح، والأزرق، والوردي وبعد التلميحات حول وصول هاتف Moto G96 خلال الأيام القليلة الماضية، أكدت موتورولا رسميًا إطلاق هاتف Moto G96 5G في الهند في 9 يوليو.

ميزات هاتف Moto G96 5G

للتصوير، سيضم الجهاز كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بميزة التثبيت البصري للصورة (OIS). وتستخدم الكاميرا مستشعر سوني LYT-700C، الشائع استخدامه في الهواتف الذكية متوسطة وفوق المتوسطة، مما يضمن أداءً قويًا للصور.

سيعمل هاتف Moto G96 5G بمعالج Snapdragon 7s من الجيل الثاني . وهو معالجٌ مماثلٌ موجودٌ أيضًا في هاتف Motorola Edge 60 Stylus ، الذي طُرح لأول مرة في وقتٍ سابق من هذا العام. ورغم أنه ليس الأحدث في سلسلة 7، إلا أنه لا يزال يُقدم أداءً جيدًا ويُساعد في خفض التكاليف.