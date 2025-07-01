60 جنيها فقط.. تعرف على أسعار تذاكر مسرحية الملك لير

يستعد الفنان يحيى الفخراني للعودة إلى خشبة المسرح، الثلاثاء المقبل، من خلال مسرحية" الملك لير".

وتتراوح أسعار تذاكر المسرحية بين 60 و80 جنيها و110 جنيهات فقط.

المسرحية من المقرر أن يبدأ عرضها يوم الثلاثاء المقبل، سيكون عرضها على خشبة المسرح القومي، وتعرض يوميًا باستثناء يوم الأربعاء، الإجازة الأسبوعية للمسرح القومي.

المسرحية يشارك فيها عدد من الفنانين البارزين، بجانب النجم الكبير يحيى الفخراني، على رأسهم طارق الدسوقي، وعادل خلف، وتامر الكاشف، وريم عبد الحليم، وطارق شرف، ومحمد العزايزي، ومحمد حسن.

سبق وأن قدم الفنان الكبير يحيى الفخراني مسرحية الملك لير مرتين الأولى عام 2001 على خشبة المسرح القومي، ثم قدمها للقطاع الخاص عام 2019، وتعد تلك المرة الثالثة التى يقدم المسرحية ذاتها.

تدور أحداث المسرحية حول الملك لير الذي قرر أن يوزع أملاكه على بناته الثلاثة، ولأن ابنته الصغري لم تشأ أن تنافقه فقد حرمها من نعمه، وأثناء توزيعه للأملاك اشترط أن يقيم مع كل واحدة من بناته لفترة معينة غير أن ابنتيه الكبيرتين تقرران الاستيلاء علي كل شيء وتطردان والدهما.

مسرحية الملك لير تعد رائعة لـ “ويليام شكسبير”، وسيتولى إخراج هذه النسخة من العمل شادي سرور.



