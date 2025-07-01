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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

دبي سيناء.. سياحة وطبيعة وكل الخدمات متوفرة | اعرف قرية فريدة من نوعها

قرية دبي المصرية
قرية دبي المصرية
ايمن محمد

لاقت لافتات قرية " دبي المصرية" التي تقع في نطاق واسع مدينة ابو زنيمة  بالقرب من منطقة سرابيط الخام بمحافظة جنوب سيناء تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن اقبل الأهالي علي الاسم الجديد والذي تم تغيره من قرية" الدبابات " الي قرية" دبي ".

وقال سيد بركات من أهالي منطقة سرابيط الخادم أن الاسم القديم للقرية كان بسبب ان جبالها تشبه شكل الدبابات مشيرا الي أن الأهالي وجدوا نطق لم يكن سهل وخاصة للأطفال الصغار وسعوا لتغير الاسم الأقرب لها " دبي" تفائل بالمستقبل لهذه المنطقة الفريدة من حيث وجود الثروات التعدينية المعدنية وتابع بركات أن حزب معظم سكان القرية في محاجر المنجنيز و الفيروز بالإضافة للسياحة في السفاري والوديان الجبلية. 

واضاف بركات أن شاء القرية يوجد بها جميع الخدمات و اهمها مدرسة للتعليم الاساسي ووحدة صحية ومسجد مرحبا علاوة الي انه متوفر بها المياه والكهرباء وشبكة طرق وكذلك شبكة اتصالات يعتبرونها الأهالي أفضل من دبي الاماراتيه. 

تمني سكان وادي الدبابات بمنطقة سرابيط الخادم في مدينة ابو زنيمة أن يصبح ذلك الوادي مثل مدينة دبي الاماراتيه ولذلك غيروا اسمه من الدبابات الي " دبي"  ووضعوا لافتة بالاسم الجديد " دبي"

ولكن رغم جبال المنطقة و طبيعتها الخلابة مازالت لم تستغل سياحيا رغم انها منطقة فريدة في السفاري والطبيعة الغنية بالمعادن من بينها المنجنيز  و الفيروز و رمل الزجاج الذي اكتشفه القدماء المصريين وبنوا معبد الاله حتحور سيدة الفيروز على قمة الجبل.

يوجد في مدخل منطقة سرابيط الخادم بعدة كيلو مترات وادي  " دبي"  والتي كان اسمه " الدبابات" وحوله الأهالي لذلك الاسم الذي يحمل اماني التنمية ليصبح مثل مدينة دبي الاماراتيه.

في مدخل دبي وضعت لافته بالاسم بالقرب من صخرة عملاقة مميزة تشبه السلحفاة البرية

يقول يوسف بركات منظم رحلات سياحية في منطقة سرابيط الخادم وهضبة ام بجمة ومن سكان المنطقة ان الوادي كان اسمه الدبابات و حول اسمه السكان الي دبي ابو زنيمة مشيرا الأهالي يهتمون بالسياحة والبيئة في هذه المنطقة مشيرا الي انها ذات طبيعة خلابة.

واضاف سيد ربيع من سكان منطقة سرابيط الخادم أن وادي دبي ولا يسكن فيه نحو 50 أسرة وبها عشرات المنازل مشيرا الي انه يوجد به العديد من الخدمات رغم يقع في عمق جبال سرابيط الخادم.

وتعتبر منطقة سرابيط الخادم منطقة أثرية وغنية بالمعادن مثل المنجنيز و الفيروز علاوة على أنها منطقة سفاري و آثار وبها العديد من مغارات الفيروز و المنجنيز. 


 

جنوب سيناء أبو زنيمة قرية دبي الدبابات تغير الاسم

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