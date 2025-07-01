الراتب السنوي | قرار في الأهلي يخص وسام أبو علي

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك"، عن تفاصيل اجتماع خاص جمع وكيل اللاعب وسام أبو علي بالكابتن محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، خلال الساعات الماضية.

وقال حسن:"خاص.. وكيل وسام أبو علي اجتمع بالكابتن محمد يوسف، وتم الاتفاق على تعديل راتب اللاعب ليصل إلى مليون و500 ألف دولار سنويًا، تشمل العقد التجاري."



كما أشار إلى أنه تم التوافق على السماح برحيل اللاعب في حال تلقى الأهلي عرضًا لا يقل عن 8 ملايين دولار.

عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اجتماعا مع خوسيه ريبييرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، في حضور المدير الرياضي محمد يوسف، وتم الاتفاق على كل الأمور الخاصة بالاستعداد للموسم الجديد، وتقرر إقامة معسكر إعداد للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقال محمد يوسف، إن الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الفريق، تلقى العديد من العروض خلال الأيام الماضية.‏

وأضاف أنه بعد الاجتماع الثلاثي الذي جمع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وخوسيه ريبييرو المدير الفني، تقرر عدم التفريط ‏في وسام أبو علي وفقًا للرؤية الفنية وحاجة الفريق إلى جهوده خلال المرحلة القادمة.‏

وأوضح أن هناك نية لتمديد عقود بعض اللاعبين وفقًا للرؤية الفنية، وذلك لضمان استقرار ‏الفريق وحاجته في الفترة القادمة.‏

وأوضح أن إمام عاشور، لاعب الفريق من بين هذه المجموعة من اللاعبين، حيث افتقد الفريق جهوده في بطولة كأس العالم للأندية ‏بسبب الإصابة التي لحقت به في مباراة الافتتاح.‏