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الإشراف العام
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أبو العينين: ما يحدث للشعب الفلسطيني يهدد المنطقة بحرب شاملة

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
عادل نصار

أعرب النائب محمد أبوالعينين رئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط، عن اعتزازه بأن يكون ممثلا لمجلس النواب المصري وممثلا للمستشار د.حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري في تسلم رئاسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

وتابع خلال كلمته على هامش تسلم رئاسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والتي نقلها الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن برلمان الاتحاد من أجل المتوسط يحمل على عاتقه آمال شعوب منطقتنا الأورو متوسطية بضفتيها الشمالية والجنوبية.


وأضاف النائب محمد أبو العينين رئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط: أنتم اليوم عبرتم عما في قلوبكم وفي ضمائركم تجاه أخطر مأساة لم نر مثلها في تاريخ البشرية، مضيفا أن ما يحدث في غزة وما يحدث للشعب الفلسطيني يهدد المنطقة بأسرها بحرب شاملة.

وأشار إلى أنه لمس بعمق أن أعضاء البرلمان عرفوا الحقيقة واضحة كاملة وأن أساس المشكلة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك من خلال مطالبهم بحق الشعب الفلسطيني المشروع وأن يبقى في وطنه وأن يبقى على أرضه وأن يبقى في بلده ويقيم دولته الحرة الأبية.

وشدد النائب محمد أبو العينين رئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط، على ضرورة خروج المحتل الذي أخذ أرض فلسطين، حيث إنه لا يمكن أن يقول المحتل أنه يدافع عن نفسه وعن أمنه لأنه محتل الأرض، إضافة إلى أنه يقتل الشباب والأطفال والنساء.

وواصل أن الاحتلال الإسرائيلي يسلب الأرض ويطرد الناس سواء في الضفة الغربية أو غزة أو لبنان أو سوريا، مضيفا أن الاحتلال الإسرائيلي يتحدث عن الشرق الأوسط الجديد، أي مشروع يتحدث عنه !، احتلال جديد لأراضي أخرى!!.

وأردف النائب محمد أبو العينين رئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط، أن الشعب الفلسطيني من حقه المشروع إقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف، حيث إن إقامة الدولة الفلسطينية أساس الأمن القومي الكامل والشامل في المنطقة.

وأكمل أنه يجب أن نقول للعالم أجمع أن برلمان الأورومتوسطي الذي يضم 43 دولة يقول كلماته بصدق من هذا المكان، والتي تتلخص في أن الشعب الفلسطيني من حقه إقامة دولته على أرضه.

وشدد النائب محمد أبو العينين رئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط، على أن كل هذه المهاترات التي تدعو الى تهجير الشعب الفلسطيني هي محاولات غير عادلة ومرفوضة بالكامل.

أبوالعينين النائب محمد أبوالعينين النواب

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