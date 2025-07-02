نشرة المرأة والمنوعات | أمراض جلدية شائعة في فصل الصيف.. مخاطر الشرب أثناء الوقوف

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها..

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