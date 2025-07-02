"الزراعة": إنتاج السكر المحلي يصل إلى 3.3 مليون طن.. ومصانع جديدة تخطط لزيادة الإنتاج والتصدير

قال الدكتور مصطفى عبد الجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، إن مصر تتجه نحو تحقيق فائض في إنتاج السكر المحلي مع زيادة قدرة المصانع على الإنتاج، حيث أن الاستهلاك المحلي من السكر يتراوح بين 3.4 و3.5 مليون طن، متوقعًا أن يصل الإنتاج خلال العام الجاري إلى 3.3 مليون طن.



وأضاف خلال تصريحات لبرنامج "اقتصاد مصر" على قناة أزهري، أن هناك العديد من الخطوات المخططة لزيادة الإنتاج، من بينها تشغيل مصانع جديدة مثل مصنع القناة الذي بدأ العمل بكامل طاقته، ما سيؤدي إلى تحقيق فائض في الإنتاج يسمح بالتصدير للخارج. كما كشف عن وجود دراسات لإنشاء مصنع جديد في منطقة الضبعة من المتوقع أن يبدأ العمل خلال عامين، بهدف دعم قدرة الإنتاج المحلية بشكل أكبر.



وأوضح عبد الجواد أن هناك فرصًا كبيرة لزيادة كفاءة وإنتاجية المصانع القائمة، عبر تحديث خطوط الإنتاج وتطبيق تقنيات حديثة، مما سيسهم في تعزيز مكانة مصر كمصدر مهم للسكر في المنطقة.

وأكد أن هذا الفائض المتوقع سيساعد على استقرار أسعار السكر في السوق المحلية، حيث توفر الكميات المحلية المستقرة حماية من تقلبات الأسعار العالمية.