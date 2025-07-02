ياسر الهضيبي: الحكومة غير مستعدة لإتمام القانون وغياب البيانات يؤجل مناقشته

قال ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إنّ مشروع قانون الإيجار القديم الذي يشغل الرأي العام المصري حاليًا يضع نواب الشعب في موقف حرج أمام المواطنين، معتبرًا أن هذا القانون يشكل تهديدًا للسلم الاجتماعي.

وأضاف في حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن الحكومة وضعت النواب أمام الشعب من خلال هذا القانون، حيث أصبح للشعب أو للمجلس الحق في اتخاذ القرار، إلا أنه شدد على ضرورة التعاون بين المؤسسات الدستورية المختلفة في مصر، معتبراً أن الحكومة لم تكن مستعدة بشكل كامل لاستكمال هذا القانون.

وتابع أن اختفاء العديد من البيانات المطلوبة من الحكومة والتي كان من المفترض تقديمها إلى مجلس النواب، مما أدى إلى تأجيل جلسة مناقشة القانون.

وأشار إلى أنّ أن الحكومة جاءت بهذا القانون إلى البرلمان بهدف تمريره بأي شكل، لكنه أكد أن تأجيل الجلسة يعكس وجود مشاكل في استكمال الإجراءات القانونية، مشددًا على أهمية التريث في مناقشة مثل هذه القوانين الحساسة التي تؤثر على السلم الاجتماعي في البلاد.