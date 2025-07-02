تفاصيل حبس المتهمين بخطف شاب بسبب خلافات على مُعاملات تجارية

قرّر قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر، تجديد حبس 4 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة خطف شاب بسبب خلافات بينهم على معاملات مالية وتغيير عملات أجنبية.

وكشفت الداخلية، عن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات بقيام بعض الأشخاص بإقتياد آخر "يحمل جنسية إحدى الدول" وإحتجازه بإحدى الشقق السكنية الكائنة بمحافظة بالشرقية.

بالفحص أمكن تحديد مكان إحتجاز المجنى عليه وبإستهدافه أمكن تحريره وضبط مرتكبى الواقعة (4 أشخاص "يحملون ذات الجنسية")، وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه).

وبمواجهتهم أقروا بوجود معاملات مالية بينهم وبين المجنى عليه فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، قام على إثرها المجنى عليه بالتحصل منهم على مبلغ مالى وإنفاقه على متطلباته الشخصية، مما دفعهم لإحتجازه لإجباره على سداد ذلك المبلغ، وبسؤاله أيد ما سبق.