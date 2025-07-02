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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب: مصر تتحرك بثبات لدعم السودان وتؤكد التزامها باستقرار المنطقة وحماية الأمن المائي

النائب أحمد محسن، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ
النائب أحمد محسن، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب أحمد محسن، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان في مدينة العلمين يعكس رؤية مصر الثابتة والداعمة لأمن السودان ووحدته، ويجسد حرص الدولة المصرية على احتواء الأزمة السودانية ومساندة الشعب السوداني الشقيق في محنته الإنسانية الصعبة.

وقال محسن، في تصريح صحفي له اليوم، إن اللقاء تناول ملفات استراتيجية محورية، من أبرزها مستجدات الأوضاع الميدانية داخل السودان، والجهود المبذولة إقليميًا ودوليًا لتحقيق التهدئة، إلى جانب مناقشة آليات إعادة الإعمار، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأضاف أحمد محسن أن رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل الأزرق، يؤكد أن مصر تضع أمنها المائي في صدارة أولوياتها، وتتحرك بالتنسيق الكامل مع السودان للحفاظ على الحقوق التاريخية لدول الحوض وفقًا للقانون الدولي.

وشدد عضو زراعة الشيوخ. على أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات التعاون بين القاهرة والخرطوم لمواجهة التحديات الإقليمية المتصاعدة، مشيرًا إلى أن فتح آفاق جديدة للتنمية والتكامل بين مصر والسودان سيسهم في تثبيت دعائم الاستقرار في المنطقة.

واختتم النائب احمد محسن حديثه، بالتأكيد على أن الدبلوماسية المصرية تقود تحركات مسؤولة ومدروسة من أجل دعم السودان الشقيق، وأن مجلس النواب يثمن جهود القيادة السياسية في الدفع نحو حلول سياسية مستدامة تُعيد الأمن والاستقرار للشعب السوداني وتُعزز من وحدة الصف العربي والإفريقي في مواجهة الأزمات.

النائب أحمد محسن الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول عبد الفتاح البرهان مدينة العلمين إعادة الإعمار

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