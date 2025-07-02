منتخب شابات الطائرة يواجه كندا في افتتاح مشواره ببطولة العالم تحت 19 سنة

يستهل المنتخب الوطني لشابات الكرة الطائرة تحت 19 سنة بقيادة مديره الفني إيهاب علي، مشواره في المجموعة الأولى من بطولة العالم والمقامة بتنظيم مشترك بين كرواتيا وصربيا خلال الفترة من 2 وحتى 13 يوليو الجاري، بمواجهة نظيره الكندي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الرابعة والربع عصرا بتوقيت القاهرة.

وتضم قائمة منتخبنا الوطني 12 لاعبة وهن: "هيا حسام - ملك علاء - جينا متولي - سلمي البحيري - مريم عمرو - كرمه علي - ريتاج هشام - ملك سعده - نور الصافي - بسملة حاتم - لوجين أحمد يسري - زينة النادي".

فيما يضم الجهاز الفني للفراعنة كلًا من: "إيهاب علي.. مدير فني - يسرا عبد الكريم.. مدرب عام - كريم جمعة.. مدرب - مي محمود حسني.. محلل الأداء - الدكتور لمياء محمد طبيب الفريق - سهير محمد إداري الفريق"، كما تشارك أماني رشيد كحكم مرافق، فيما يترأس البعثة منى عبد الكريم أمين صندوق الاتحاد المصري للكرة الطائرة.

وتلعب بنات النيل في إطار المجموعة الأولى والتي تضم إلى جوارهن كلًا من: "كرواتيا - تايلاند - كندا - المكسيك - ألمانيا".

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة إلى الدور الثاني.

الجدير بالذكر، أن أمريكا هي حامل لقب البطولة في هذه المرحلة العمرية بعد فوزها على منتخب تركيا بصعوبة بنتيجة 3-2 في نهائي النسخة الأخيرة التي احتضنتها المجر وكرواتيا صيف عام 2023.