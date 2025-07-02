ارتفاع عدد مصابي انقلاب سيارة بصحراوي أسوان القاهرة إلى 15 شخصا

ارتفع عدد المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة عند مركز إدفو بنزلة منطقة الكرابلة إلى 15 مصاباً ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية .

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى عند منطقة نزلة الكرابلة بمركز إدفو شمال المحافظة.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة .

لقى شخص مصرعه بطلق نارى فى ظروف غامضة ، فيما أصيب آخر فى طريق إدفو / مرسى علم، وتم إيداع الجثة بالمشرحة، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم .

حادث

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الاجهزة المعنية اخطارا يفيد بوجود جثة بها طلق نارى ، وشخص آخر مصاب بالكيلو 35 بطريق إدفو / مرسى علم ، وتبين أن المصاب بطلق نارى فى القدم، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم ، فيما تم نقل الجثة إلى مشرحة إدفو العمومية ، وتم تحرير محضر بالواقعة.

لقي طفل مصرعه نتيحة تعرضه للغرق فى ترعة كوبرى مقار بمدينة إدفو شمال أسوان، وتم انتشال الجثة وايداعها في المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى غرفة عمليات النجدة بأسوان بلاغا يفيد بغرق طفل بترعة كوبري مقار، وتم انتشال الجثة وايداعها في المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، وتبين أن الغريق طفل يدعي يوسف. م يبلغ من العمر 11 سنة، وقد لقى مصرعه نتيجة تعرضه للغرق أثناء السباحة فى الترعة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

فيما تعرض 6 أشخاص لاصابات متفرقة بالجسم نتيحة وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الغربى أسوان/ القاهرة ، وتم التعامل مع الحادث ونقل المصابين للمستشفى.