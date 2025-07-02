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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظة الإسكندرية: حملات مكبرة لإزالة أعمال البناء المخالف بأحياء الثغر

إزالة أعمال البناء المخالف بالإسكندرية
إزالة أعمال البناء المخالف بالإسكندرية
أحمد بسيوني

شدد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، على رؤساء الاحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية والتصدي لها بكل حزم مع ُمتابعة مخرجات منظومة التغيرات المكانية بكل أحياء المحافظة مع تكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع اي مخالف.

وفى هذا الصدد، شن حي المنتزة أول حملة مُكبرة لإزالة التعديات تنفيذ قرار إزالة لمتغير مكاني عبارة عن سقف من الصاج بالدور الثاني علوي، بالعقار الكائن عزبة كردون علي مساحة ١٠٠ متر وكذا إزالة سقف صاج على مساحة ٢٠٠ متر ، بمنطقة الفلكي الرأس السوداء بالإضافة إلى إزالة سقف من الصاج على مساحة ٢٦٠ متر، بعزبة كردون علي الطريق الدولي.

وقام حى العامرية أول حملة مُكبرة تمكنت من إزالة عدد ٢٣ متغير مكاني عبارة عن مباني وحوائط وأسوار من الطوب الأبيض بمنطقة النهضة والعامرية وتم إتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ونفذ حي العامرية ثان حملة مُكبرة لإزالة أعمال البناء المخالف حيث تم تنفيذ إزالة حوائط بالدور الأرضي  على مساحة تقدر بـ ١٠٠ متر مربع وكذا إزالة متغير مكاني عبارة عن هنجر صاج علي مساحة ٥٠ متر والتحفظ على كمية من الحديد بمنطقة العامرية فضلا عن إزالة متغير عبارة عن دور أرضي علي مساحة ١٢٠ متر بمنطقة حبون.

بينما قام مركز ومدينة برج العرب حملة مُكبرة شملت تنفيذ إزالة فورية عبارة عن أسوار على مساحة ١٠٠م٢ بشارع متفرع من شارع جمال عبدالناصر ببرج العرب القديم بالإضافة إلى إزالة عدد ٢ متغير مكاني عبارة عن دور أرضى أسوار وحوائط علي مساحة ٢٤٠م٢ فضلا عن إزالة عدد ٢ متغير مكاني عبارة عن دور أرضي وأسوار على مساحة ٣٨٠م٢

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على إستمرار الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أي أعمال بناء على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه اي مخالف.

يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء  بالتصدى لأى محاولة للتعدي على الأراضي الزراعية، والتعامل بكل حسم مع أى مُخالف ، وإيقاف الدعم التمويني المُقرر له، وكذا دعم الأسمدة، وخلافه، مؤكداً ضرورة مُتابعة مخرجات منظومة المتغيرات المكانية، والتعامل على الفور مع أي حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية.

الاسكندرية أحمد خالد محافظ الاسكندرية رؤساء الاحياء إزالة التعديات

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