غياب بيلينجهام عن دورتموند أمام ريال مدريد ويفقد فرصة مواجهة شقيقه

سيغيب جوبي بيلينجهام عن ربع نهائي كأس العالم للأندية بعد حصوله على بطاقة صفراء في فوز بوروسيا دورتموند على مونتيري، مما يعني أنه سيفقد فرصة مواجهة شقيقه جود وريال مدريد في الدور التالي.

يلعب دورتموند ضد ريال مدريد على ملعب ميتلايف يوم السبت، لكن لاعب الوسط جوبي سيقضي عقوبة إيقاف لمباراة واحدة لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية في البطولة. وكان قد حصل على بطاقة صفراء في الفوز على أولسان في دور المجموعات.

كانت مباراة دورتموند وريال مدريد لحظة فخر لعائلة بيلينجهام، إذ أظهرت الصعود السريع للأخوين، اللذين نشأا في أكاديمية برمنجهام.

غادر جود بيلينجهام برمنجهام إلى دورتموند في عام 2020 وهو في السابعة عشرة من عمره، وواصل مسيرته ليصبح أحد أفضل لاعبي العالم، لينتقل إلى مدريد بعد ثلاث سنوات مقابل مبلغ قد يصل إلى 139 مليون دولار.

فاز جوبي بالفعل بلقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، وهو أيضًا لاعب أساسي في منتخب إنجلترا.

انتقل جوبي من برمنغهام إلى سندرلاند عام ٢٠٢٣. بعد أن ساعد الفريق على الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، سار على خطى شقيقه بالتوقيع مع دورتموند الشهر الماضي.

ترك جوبي بصمة واضحة في دورتموند، حيث شارك لأول مرة في كأس العالم للأندية، ثم سجل هدفه الأول مع ناديه الجديد ضد ماميلودي صنداونز.

فاز ريال مدريد على يوفنتوس ١-٠ ليتأهل إلى ربع النهائي، بينما فاز دورتموند على مونتيري ٢-١.