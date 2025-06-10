رسميا.. بوروسيا دورتموند يتعاقد مع جوبي بيلينجهام

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع جوبي بيلينجهام، الشقيق الأصغر لـ جود بيلينجهام نجم نادي ريال مدريد.

جود بيلينجهام سبق له اللعب في صفوف بوروسيا دورتموند، قبل الانضمام إلى نادي ريال مدريد في عام 2023.

بيان دورتموند

وقال النادي الألماني في بيان: "تعاقد نادي بوروسيا دورتموند الألماني مع لاعب خط الوسط جوبي بيلينجهام، البالغ من العمر 19 عامًا، قادمًا من نادي سندرلاند الصاعد حديثًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاف: “وقع لاعب منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا عقدًا مدته خمس سنوات مع بطل ألمانيا ثماني مرات صباح الثلاثاء”.

بدأ بيلينجهام مسيرته الكروية في أكاديمية برمنجهام سيتي، وانضم إلى سندرلاند عام ٢٠٢٣، حيث شارك في ٩٠ مباراة. سيسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع بوروسيا دورتموند يوم الجمعة للمشاركة في كأس العالم للأندية FIFA، وسيرتدي خلال البطولة الرقم ٧٧.

وقال لارس ريكين، المدير الرياضي في بوروسيا دورتموند: "جوبي لاعب موهوب للغاية، يتمتع بمستوى مذهل من النضج والذكاء على أرض الملعب، على الرغم من صغر سنه. لا شك لدينا في أنه الخيار الأمثل لفلسفتنا في تطوير المواهب الشابة ومنحهم الفرصة للتطور وترسيخ مكانتهم على أعلى مستوى، احترافيته ونشاطه وشغفه بالنجاح ستجعله إضافة قيّمة لفريقنا. نتطلع للعمل معه، ونحن على ثقة بأنه سيلعب دورًا هامًا في مستقبل بوروسيا دورتموند".