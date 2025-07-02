البيومي: تعديلات قانون التعليم خطوة مهمة في مسار تطوير المنظومة ومواكبة المتغيرات

قالت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب إن تعديلات قانون التعليم الجديدة الجاري مناقشتها حالياً داخل لجنة التعليم، تعتبر خطوة مهمة في مسار تطوير المنظومة التعليمية بما يتماشى مع المتغيرات والمتطلبات الحديثة.

وتابعت البيومي في تصريحاتها ل، صدى البلد أن هذه التعديلات تصبّ في مصلحة الطالب والمعلم على حد سواء.

وأوضحت أن التعديلات المطروحة – كما تم عرضها حتى الآن – تستهدف معالجة بعض الثغرات في القانون القائم، وتحديث الإطار التشريعي ليكون أكثر مرونة وكفاءة، خصوصاً فيما يتعلق بالتقييم، والانتقال بين المراحل، وتكافؤ الفرص، وربط التعليم بسوق العمل.

وأكملت أنه من الملفات التي توليها اهتماماً داخل اللجنة:

-تحسين وضع المعلمين مهنياً واجتماعياً لأنهم حجر الأساس لأي تطوير حقيقي.

-تعزيز دور التكنولوجيا في التعليم بما يتماشى مع التحول الرقمي.

-مراعاة الفروق الجغرافية والاجتماعية لضمان عدالة تطبيق القانون في جميع المحافظات.

-ضمان المشاركة المجتمعية في دعم وتقييم السياسات التعليمية.



وفي ختام تصريحها أكدت حرصها على أن تكون التعديلات نابعة من حوار مجتمعي حقيقي، وتشاور مستمر مع المتخصصين والمعنيين بالتعليم، حتى تكون قابلة للتنفيذ وتلبي الطموحات.