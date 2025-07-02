عادل عبد الرحمن : فوز الهلال مفاجأة.. وإنزاجي أثبت للجميع انه مدرب كبير

قال عادل عبد الرحمن نجم الأهلي السابق ، ان انزاجي مدرب الهلال السعودي في بطولة كأس العالم للأندية اثبت ان التدريب فكر ، خاصة بعد الآداء الذي قدمه مع الهلال منذ توليه مسئولية تدريب الفريق منذ وقت قليل وتأهل مع الفريق للدور ربع النهائي.

وأضاف عبد الرحمن ، في برنامج (يا مساء الأنوار) على قناة mbc مع الإعلامي مدحت شلبي ، فريق الهلال السعودي قدم مباراة غير متوقعة امام مانشستر سيتي وتأهله على حساب الفريق الأزرق للدور ربع نهائي بعد فوزه بنتيجة ٤-٣ ، وهذا الفوز يُعد مفاجأة كبيرة في بطولة كبيرة يتواجد فيها اكبر فرق أوروبا مشددا على انه خلال المباراة كان له تأثير كبير على آداء اللاعبين داخل الملعب وتغيير مراكز بعض اللاعبين .