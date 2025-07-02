أمير هشام: شريف وقع عقود انتقاله للأهلي رسميًا

أكد الإعلامي أمير هشام، أن محمد شريف عقد جلسة لمدة ساعتين أو أكثر مع محمد يوسف المدير الرياضي بالنادي الأهلي، وقام اللاعب بالتوقيع على عقود انتقاله بشكل رسمي للقلعة الحمراء، بعد نهاية مسيرته مع الخليج السعودي.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار الفضائية: انضمام شريف وقع رسميا للأهلي بحضور وكيله في مقر الأهلي بالجزيرة بعد جلسة مفاوضات مع المدير الرياضي محمد يوسف، تم خلالها الاتفاق على كل التفاصيل، واللاعب رفض الكثير من العروض من مصر وخارجها، والحالة الوحيدة التي كان سيوافق على انضمامه للزمالك أو بيراميدز، هي عدم رغبة الأهلي في ضمه.

وأضاف: محمد شريف حصل تواصل مع محمد يوسف قبل سفر بعثة الأهلي في كأس العالم للأندية، وتم التأكيد على رغبة الاهلي في ضم اللاعب بشكل رسمي، ولذلك لم يتحرك اللاعب للتوقيع لأي نادٍ، وظل منتظرًا لفكرة انتقاله للأهلي بشكل رسمي.

وأكمل: بعد اجتماع محمود الخطيب رئيس الأهلي مع محمد يوسف وخوسيه ريبيرو، تم مناقشة مقترح ضم محمد شريف، والمدرب الإسباني رحب بضمه، وشاهد عدة فيديوهات لـ محمد شريف.

وأتم: شريف أصبح لاعبا في النادي الأهلي بعد حسم كافة الأمور.