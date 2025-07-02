إصابة شاب بطلق ناري في مشاجرة بسوهاج.. والأمن يتدخل

شهد مركز طما شمال محافظة سوهاج، واقعة إصابة شاب بطلق ناري في مشاجرة نشبت بينه وبين أحد جيرانه، نتيجة خلافات مالية بين الطرفين.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بوقوع مشاجرة ومصاب بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أن طرفي المشاجرة هما:" الطرف الأول كريم م.ع.ى، 18 عامًا، عامل، مصاب بطلق ناري في الذراع الأيمن"، وتم نقله إلى مستشفى طما المركزي لتلقي العلاج اللازم، الطرف الثاني:" فرج ر.ع.م، 30 عامًا، عامل، ويقيمان بذات الناحية".

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وعُثر بحوزة الطرف الثاني على السلاح الناري المستخدم في الواقعة.

وبسؤال الطرفين، تبادلا الاتهامات فيما بينهما، حيث اتهم كل منهما الآخر بالتعدي عليه بالسب والضرب، بينما أكد الطرف الأول أن الطرف الثاني هو من أطلق عليه النار وأحدث إصابته، وذلك على خلفية خلافات مالية بينهما.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.