بعد العروض الخيالية.. جاد الله يطالب إدارة الأهلي بالاستغناء عن وسام أبو علي

طالب خالد جاد الله لاعب منتخب مصر الأسبق، من إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الموافقة على رحيل وسام أبوعلى مهاجم الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد ظهور اللاعب بمستوى متميز خلال كأس العالم للأندية.

وقال خالد جاد الله خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي في برنامج 'الماتش' على قناة صدى البلد، إن العرض المقدم من أحد الأندية السعودية والمقدر بـ 13 مليون دولار، فهو عرض خيالي بالنسبة للاعب وإدارة الأهلي، مضيفًا أن إدارة الأهلي تستطيع ضم العديد من المهاجمين المتميزين في حالة رحيل اللاعب، قائلاً"إذا تلقى الأهلي عروضا لضم وسام أبوعلى مقابل 13 مليون دولار فيجب بيع اللاعب".

وتابع خالد جاد الله، أن الصفقات الجديدة في الأهلي ستجعل الفوارق الفنية كبيرة جدا لصالح الفريق، مؤكداً أن الأهلي لن يواجه أزمة في حصد البطولات مع الصفقات الجديدة، قائلاً"النادي الأهلي في حتة تانية على مستوى المنافسة مع باقي الفرق" بسبب استقرار النادي ومجلس إدارته وهو ما يؤهل هؤلاء اللاعبين من تحقيق البطولات.

وأتم خالد جاد الله، أن النادي الأهلي يحتاج لتدعيم قلب الدفاع ومركز الظهير الأيسر، مؤكداً أن في حالة تعاقد الفريق مع محمد شكري فلن يواجه أزمة في الجبهة اليسرى، مؤكداً أن الفريق تعاقد مع لاعبين مميزين في خط الوسط والهجوم ولا يوجد مثلهم في الفرق المنافسة.





