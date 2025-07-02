من غزة إلى تل أبيب.. خطر الحرب الأهلية وخسائر لم تُعلنها إسرائيل| ما القصة؟

كشف الدكتور طارق فهمي ، أستاذ العلوم السياسية، عن وجود ميليشيات إرهابية في فلسطين، تعمل لصالح القوات الاسرائيلية، داخل قطاع غزة ومدينة رفح، محذرًا من أن هذه الميليشيات تمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار القطاع، وقد تشعل فتيل حرب أهلية داخلية في أي لحظة.

وأوضح فهمي، في لقائه لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، أن مصر استشعرت هذا الخطر مبكرًا، ما دفعها لبذل مجهودات مكثّفة للحفاظ على استقرار الأوضاع ومنع انفجار الأوضاع الداخلية في غزة.

تغيير خريطة الشرق الأوسط

و أشار فهمي إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول "تغيير الشرق الأوسط"، ليست سوى محاولة لجسّ النبض، لافتًا إلى أن واشنطن لا تملك الأدوات الحقيقية لإحداث هذا التغيير، وهو ما ظهر بوضوح في المواجهة الأخيرة بين إسرائيل وإيران.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن هذه الحرب كبّدت إسرائيل خسائر فادحة، خاصة في سبع مدن كبرى بخلاف حيفا، موضحًا أن هناك ما بين ١٥ إلى ٢٠ ألف أسرة في كل مدينة طالبت بتعويضات نتيجة الدمار الذي خلفته الحرب.

تعتيم إعلامي واسع من قبل السلطات الإسرائيلية

وأكد فهمي وجود تعتيم إعلامي واسع من قبل السلطات الإسرائيلية، بتعليمات صريحة من هيئة الرقابة العسكرية، التي تمنع تداول أو نشر أي معلومات دقيقة تتعلق بالخسائر أو بتفاصيل المواجهة مع إيران، في محاولة للسيطرة على الرأي العام الإسرائيلي وإخفاء الحقيقة .