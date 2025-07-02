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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الوساطة المصرية والقطرية تواصل جهودها لوقف إطلاق النار في غزة

طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة
طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة
إسراء صبري

أكد طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الجهود التي تبذلها الوساطة المصرية بالتعاون مع الجانب القطري مستمرة ولم تتوقف، في إطار السعي للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشار فهمي، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، إلى أن هناك تفاهمات قائمة حول بعض التفاصيل المتعلقة بالاتفاق، وأن الجانب المصري يدير هذه الملفات ضمن أطر حاكمة تضمن تحقيق تقدم حقيقي في المفاوضات.

وأوضح أن من بين الملفات المطروحة على طاولة الحوار، مسألة خروج بعض قيادات حركة حماس من قطاع غزة إلى دول أخرى، باعتبارها من الجوانب التفصيلية الجاري مناقشتها، لافتًا إلى أن حماس تضع كشرط انسحاب الجيش الإسرائيلي بالكامل من القطاع، وهو ما اعتبره غير قابل للتنفيذ في المرحلة الحالية، خاصة أن إسرائيل تسيطر فعليًا على نحو 70% من مساحة غزة.

طارق فهمي الوساطة المصرية قطاع غزة

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