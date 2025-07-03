سنجاب: لبنان يستعيد روحه الفنية بمهرجانات صيفية أبرزها حفل ماجدة الرومي

قال أحمد سنجاب مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنّ لبنان يستعد لاستعادة روحه وصورته الحضارية والفنية مرة أخرى من خلال سلسلة من المهرجانات هذا الصيف، ذلك بعد سلسلة من السنوات الصعبة في تاريخ الدولة اللبنانية سواء فيما يتعلق بالأزمات الاقتصادية أو السياسية، إلى جانب الحرب مع إسرائيل، التي اشتعلت حرارتها في الصيف الماضي، بالتالي، لبنان حُرم من مثل هذه الفعاليات.

وأضاف «سنجاب»، خلال رسالة على الهواء، أنّ لبنان تشهد انطلاق الكثير من المهرجانات خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرا إلى أن هناك مهرجان فني كبير سينطلق 31 يوليو الجاري، إذ يتم تنفيذ فعالياته في منطقة جبلية على الجبل وتمتاز بطبيعة ساحرة وعدد من المزارات السياحية المهمة، بالتالي هذا المهرجان سيكون حدث كبير في محافظة جبل لبنان.

وتابع: «البداية الأساسية يوم 8 يوليو الجاري في العاصمة اللبنانية بيروت التي ستشهد افتتاح مهرجان أعياد بيروت، الذي سيُقام في مناطق عدة من بيروت، كما أن الافتتاح سيكون مع الفنانة ماجدة الرومي التي ستُحيي الحفل الأضخم في لبنان»، لافتا إلى أن هناك استعدادات كثيفة تُجرى في العاصمة في هذه الأثناء للاستعداد لهذا الحفل.