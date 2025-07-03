مصرع شخص في حريق شقة بالخلفاوي بشبرا

لقى شخص مصرعه في حريق اندلع داخل شقة سكنية بمنطقة الخلفاوي في شبرا بالقاهرة، وتم نقل الجثمان للمشرحة تحت تصرف النيابة في القاهرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ أفاد باندلاع حريق في شقة سكنية بمنطقة الخلفاوي في شبرا.

على الفور تم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء من الحماية المدنية في القاهرة للسيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.

نتج عن الحريق تفحم محتويات الشقة ومصرع شخص بداخلها، وتم نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة.