الوزير: إطلاق الطرح الثاني بمدينة الجلود بالروبيكي على المنصة الصناعية الرقمية

أعلن المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن إطلاق الطرح الثاني بمدينة الجلود بالروبيكي ضمن المرحلة الثالثة المخصصة لتصنيع المنتجات الجلدية النهائية والصناعات المكملة ، وذلك عبر منصة "مصر الصناعية الرقمية" www.madein.eg ، خلال الفترة من 5 إلى 27 يوليو 2025، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الطرح الأول، والذي قد أعلن عنه دولة رئيس مجلس الوزراء فى ديسمبر الماضي حيث أثمر عن تخصيص كافة المصانع المطروحة بنسبة تغطية تجاوزت 100%



وأوضح الوزير، أن الطرح الجديد يأتي تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعميق الصناعة المحلية وتحفيز الاستثمار الصناعي، خاصة في القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية مثل صناعة الجلود، مشيرًا إلى أن الطرح يشمل 36 مصنعًا جاهزًا للتشغيل، بمساحات متنوعة تبدأ من 121 م² وحتى 2000 م²، لتناسب مختلف فئات المستثمرين ، مشيرا الى أن الطرح الجديد سيكون من خلال شركة القاهرة للاستثمار ، و يشمل عدد ٦ مصانع بمساحة ٢٠٠٠ متر مربع، وعدد ١٠ مصانع بمساحة ١٠٠٠ متر مربع، إضافة إلى ٢٠ ورشة صناعية بمساحة ١٢١ مترًا مربعًا لافتا الى انه تم إقامة تلك المصانع لتراعي تنوع المساحات المطروحة، بما يتناسب مع مختلف الطاقات الإنتاجية، كما يمكن دمج أكثر من وحدة للمستثمرين الراغبين في التوسع، مما يتيح مرونة كبيرة في إدارة المشروع، مضيفا أنه في إطار حرص وزارة الصناعة على دعم المستثمر الجاد وتحفيز بيئة إنتاجية مرنة ومستقرة داخل مدينة الجلود بالروبيكي، فإن الطرح الجديد تم بنظامي التمليك والإيجار، مع تيسيرات غير مسبوقة تشمل في حالة التمليك إتاحة نظام سداد مرن يبدأ بسداد مقدم بنسبة 25% فقط و تقسيط المبلغ المتبقي على فترة تصل إلى 6 سنوات بالاضافة الى سنة سماح كاملة قبل سداد أول قسط تمليك وفائدة سنوية مدعومة لا تتجاوز 10% ضمن مبادرة دعم الصناعة، ويتم السداد من خلال شركة القاهرة للاستثمار والتطوير لافتا الى انه في حالة الإيجاريقوم المستثمر بسداد قيمة 3 أشهر فقط كتأمين عند التقدم للحجز، وعند التخصيص، يتم سداد 3 أشهر أخرى كمقدم إيجار موضحا أن فترة السماح مدتها 3 أشهر قبل سداد أول دفعة إيجارية.



كما أكد الوزير، أنه تم توفير حزمة متكاملة من الحلول التمويلية، بالتعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات، تشمل تمويل الآلات ورأس المال العامل، إلى جانب الدعم الفني والتصديري، كما يحصل المستثمرون في المدينة على حوافز إضافية أبرزها 50% إضافية من رد أعباء الصادرات، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصنعة داخل المدينة مشيرا الى أن هذه التيسيرات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحويل مصر لمركز صناعى اقليمي وتيسير سبل بدء النشاط الإنتاجي الفعلي، مضيفًا أن ما تحقق في الطرح الأول من تشغيل فعلي للمصانع بعد أقل من 6 أشهر من الاستلام، هو دليل واضح على جاهزية الوحدات للتشغيل الفوري، ويبعث برسالة ثقة قوية للمستثمرين على جدّية المشروع وجدواه الاقتصادية، مما يشجع على الإقبال الكبير المتوقع في الطرح الثاني.



وأشار الوزير إلى أن الطرح الجديد يستهدف جذب أبرز العلامات التجارية المحلية والعالمية، خاصة أن المرحلة الثالثة خُصصت بالكامل لتصنيع المنتجات الجلدية النهائية والإكسسوارات، من خلال مصانع مجهزة بأعلى المواصفات الفنية والإنشائية، لافتا أن مدينة الجلود بالروبيكي تمثل نموذجًا رائدًا للعناقيد الصناعية المتكاملة، حيث تكتمل بها سلاسل القيمة بدءًا من عمليات الدباغة ومعالجة الجلود الخام، ومرورًا بالصناعات المغذية مثل الغراء والجيلاتين، وصولًا إلى تصنيع المنتج النهائي القابل للتصدير.

ويحقق هذا التكامل الصناعي مزايا عديدة، أبرزها توافر مدخلات الإنتاج داخل المدينة ذاتها، ما يسهم في خفض التكاليف، ورفع مستوى الجودة، وتحقيق أعلى كفاءة تشغيلية. وبذلك تُعد مدينة الروبيكي نموذجًا رائدًا وفريدًا للمدن الصناعية التخصصية في المنطقة، بُني على أسس العناقيد الصناعية المتكاملة ما جعلها وجهة للعديد من الشركات الأجنبية التي ضخت استثماراتها بالمدينة.، وتتوفر بها كافة المرافق والخدمات وشبكات النقل الحديثة، بما في ذلك قربها من الموانئ البحرية والجوية، وسهولة الوصول إليها من مختلف أنحاء مصر مضيفا أن المدينة تضم مركزًا تكنولوجيًا للدعم الفني، ومركزًا للتدريب وتأهيل العمالة، إلى جانب منطقة خدمات متكاملة، كما أن التنقل داخل وخارج المدينة أصبح ميسرًا من خلال شبكة الطرق الحديثة وخطوط النقل العام، خاصة القطار الكهربائي LRT، والربط مع محطة عدلي منصور التبادلية



وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن كافة إجراءات الحجز والتقديم تتم إلكترونيًا عبر منصة www.madein.eg، لتحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص، حيث تم توفير كراسة الشروط مترجمة بـ7 لغات لتسهيل مشاركة المستثمرين الأجانب ، ويقوم المستثمر بالدخول من خلال رابط خدمات طرح وحدات صناعية عبر المنصة، ثم اتباع الخطوات التالية:

١- تسجيل حساب على البوابة

٢- اختيار الطرح المراد التقديم عليه وتحميل كراسة الشروط

٣- تسجيل بيانات طالب التخصيص وبيانات الوحدة المطلوبة

٤- دفع قيمة كراسة الشروط ومقدم الحجز

5- يتم مراجعة بيانات الدفع

6- تسجيل دراسة الجدوى الفنية للمشروع (المنتجات - الآلات المستخدمة - العمالة وغيرها )

7- إرفاق المستندات بصيغة PDF

جدير بالذكر أن مدينة الجلود بالروبيكي تتمتع بموقع فريد بقلب مدينة بدر بالعاصمة القاهرة، وتعزز المدينة القدرات التصديرية للمصنعين من خلال قربها من الموانئ المختلفة حيث تبعد عن ميناء السويس البحرى بمسافة لا تتعدى 100 كم ، وتقع على بعد 156 كم من ميناء بور فؤاد البحري بينما تقع على بعد 50 كم من ميناء القاهرة الجوي و24 كم من ميناء العاصمة الإدارية الجوي وتتمتع بشبكة طرق داخلية وخارجية عالية الكفاءة كما يجري تطوير خط سكة حديد لربط المدينة بالمنطقة اللوجستية بالميناء الجاف بمدينة العاشر من رمضان بجانب توفير وسائل نقل داخلية للعاملين بالمدينة لنقل العاملين من وإلى المصانع ، كما تتمتع مدينة الروبيكي بشبكة طرق داخلية وخارجية عالية الكفاءة بالاضافة إلى تقدم العمل بخط سكة حديد الروبيكي - العاشر من رمضان بلبيس والذي يسهم في ربط المدينة بالمنطقة اللوجستية بالميناء الجاف بمدينة العاشر من رمضان.

كما يتوفر بالمدينة وسائل نقل داخلية لنقل العاملين من وإلى المصانع من خلال القطار الكهربائي الخفيف LRT إلى محطة عدلي منصور التبادلية ومنها إلى كافة أنحاء الجمهورية حيث تحتوي على 5 وسائل نقل (محطة مترو الخط الثالث ومحطة للقطار الكهربائي الخفيف ‎LRT ومحطة للسكك الحديدية «القاهرة - السويس» ‏ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس الترددى «عدلى منصور – السلام»، وكذا توفير باصات لنقل العاملين من المدينة إلى منطقة عين الصيرة.