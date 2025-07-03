لاختلال التوازن.. وفاة عامل بناء إثر سقوطه من أعلى برج سكني بطنطا

شهدت منطقة منشية الزهراء بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية استمرار حالة من الصدمة والوجيعة عقب شيوع نبأ وفاة عامل بناء إثر سقوطه من أعلى عقار سكني أثناء قيامه بأعمال تشطيب.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة وفاة عامل بناء لاختلال توازنه أثناء عمله بأحد الأبراج السكنية.

تفاصيل الواقعة



وكشفت التحريات الأمنية أن العامل المتوفي يدعي أشرف شرارة، يبلغ من العمر 45 سنة ويعمل في مهنة مبيض المحارة وكان يؤدي عمله كالمعتاد و اختل توازنه على السقالة ما أدى إلى سقوطه بشكل مفاجئ.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، وجار استكمال التحقيقات من جانب الجهات الأمنية لكشف ملابسات الحادث.

تحرك أمني عاجل

و باشرت الجهات المعنيه فحص الموقع وتفريغ الكاميرات المحيطة للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.