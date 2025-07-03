الزراعة: فحص 1.3 مليون طن بطاطس مائدة بغرض التصدير

واصل مهندسو مشروع حصر ومكافحة العفن البني بالبطاطس بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعمال متابعة الحصاد ومتابعة المناطق الخالية، على مستوى المحافظات.

وأشارت الدكتورة نجلاء بلابل مدير المشروع، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمتابعة المستمرة ومواصلة الجهود من أجل رفع الكفاءة وتحسين الأداء، تحت إشراف الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، وضمان استمرار تقديم الخدمات خلال أيام الأجازات.

واضافت أن مهندسي المناطق الخالية واصلوا اليوم الخميس الأعمال فى المناطق الخالية لمتابعة حصاد البطاطس وتحرير المحاضر بكميات الخام المحصود، لافتة الى انه يتم أيضا مراجعة كميات الحصاد الخاصة بكل شركة مقارنة بالكميات المفحوصة الواردة للمشروع للتأكد من أن كمية الفحص لا تتجاوز كمية الحصاد.

وفي سياق متصل أشارت بلابل إلى أن اجمالي كمية البطاطس المعدة للتصدير الى مختلف دول العالم، والتى تم فحصها منذ بداية الموسم إلى الآن بلغت حوالي مليون و٣٠٩ الف طن، وهي طفرة غير مسبوقة لصادرات بطاطس المائدة المصرية

وأكدت مدير المشروع استمرار أعمال وحدة الرصد والمتابعة بالمشروع، حيث يتم مراجعة بيانات الاستمارات المرسلة من مهندسي المناطق الخالية عن طريق التابلت إلى منصة إعداد واستقبال البيانات، فضلًا عن إصدار تقارير ومؤشرات عن أداء أعمال مهندسي المناطق الخالية، لافتة الى مواصلة أعمال الصيانة، وتأسيس المناطق الجديدة، فضلا عن إجراء تحليلات: ملوحة التربة، الكلوروفيل، وكذلك المحتوى المائي للمجموع الخضري، باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد.