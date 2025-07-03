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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

استاد لوسيل يشهد 25 ألف طلب في برنامج المتطوعين لكأس العرب FIFA قطر 2025

لوسيل
لوسيل
ياسمين تيسير


سجل برنامج المتطوعين FIFA قطر 2025 إقبالاً كبيراً مع تقديم أكثر من 25 ألف طلب للمشاركة في عمليات التطوع لكأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2025™️، وكأس العرب FIFA قطر 2025™️، اللتين تستضيفها دولة قطر أواخر العام الجاري.  

ويشهد استاد لوسيل الأيقوني حالياً إجراء المقابلات مع المتقدمين للبرنامج، تمهيداً لاستقطاب 4 آلاف متطوع يسهمون في دعم 20 مجالاً في العمليات التشغيلية للحدثين الرياضيين المرتقبين.

 

وأكدت هيا محمد النعيمي، المدير التنفيذي للشؤون الإدارية، في اللجنة المحلية المنظمة، على أهمية برنامج المتطوعين FIFA قطر 2025 الذي يعد امتداداً لإرث مستدام رُسخ في قطر نتاج استضافة العديد من الأحداث الرياضية الكبرى.
كما أشادت النعيمي بالدور الفاعل لآلاف للمتطوعين الذين أسهموا في تحقيق استضافات ناجحة بفضل تفانيهم وجهودهم الدؤوبة.

وضمت قاعدة المتقدمين أشخاصاً مقيمين في قطر ينتمون لـ 126 جنسية، وتتراوح أعمارهم بين 18 و76 عاماً. وبعد الانتهاء من مرحلة إجراء المقابلات، سيتم تزويد المرشحين الذين وقع الاختيار عليهم بعروض حول الأدوار التي سيشغلونها في الحدثين الرياضيين، وذلك بدءاً من أغسطس المقبل.

وأشارت أنديني رحمياني، البالغة من العمر 25 عاماً، أن قرارها بالتطوع جاء انطلاقاً من رغبتها في تسخير مهاراتها المهنية بما يعود بالنفع على المجتمع.
وكانت رحمياني قد انتقلت من إندونيسيا إلى قطر قبل أربع سنوات للعمل في قطاع الضيافة المتنامي في البلاد.

وأضافت: "أتطلع إلى الاستفادة من مهاراتي في خدمة العملاء لمساعدة ودعم المشجعين والضيوف خلال البطولتين. سيكون من الرائع لقاء أشخاص جدد والتعرف على ثقافاتهم، من خلال الانضمام لبرنامج المتطوعين لكأس العالم تحت 17 سنة والتي يشارك فيها منتخب بلادي."

أما بالنسبة لفؤاد رضوان والذي يعمل طاهياً في مطعم مغربي في مدينة الدوحة، فقال إن قراره بالتطوع ينبع من منظور إنساني، ومدفوعاً برغبته في مد يد العون والمساعدة ورد الجميل للمجتمع.

وتابع رضوان: "التطوع يعني البذل والعطاء، وهي قيم إنسانية نبيلة، فالجميع يحب مساعدة الآخرين والمساهمة في بناء مجتمعه. شهدنا في كأس العالم في قطر حدثاً رائعاً وأجواءً ملهمة شكلت حافزاً لنا جميعاً للمشاركة والمساهمة في نجاح البطولات التي تستضيفها الدولة على كافة المستويات، وهو ما أسعى إلى تحقيقه من خلال انضمامي لبرنامج التطوع."

وتستضيف دولة قطر كأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2025، في الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر المقبل في ملاعب أكاديمية أسباير الرياضية، المشيدة وفق أعلى المواصفات العالمية، وستكون أول بطولة ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمشاركة 48 منتخباً، كما تعتبر نسخة العام 2025 الأولى من خمس نسخ متتالية من المقرر أن تستضيفها قطر حتى عام 2029.

كما تشهد البلاد كأس العرب FIFA قطر 2025 في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر في ستة استادات مونديالية سبق أن احتضنت منافسات في كأس العالم قطر 2022، والتي يشارك فيها 16 منتخباً يتنافسون على لقب البطولة المرموقة. وإلى جانب استضافة نسخة هذا العام من الحدث الرياضي الأبرز على مستوى المنطقة، من المقرر تستضيف قطر البطولة مجدداً في عامي 2029 و2033.

قطر فيفا لوسيل

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