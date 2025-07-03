مشروع جديد.. إعلامي يكشف عن مفاجأة داخل نادي الزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن خبر لجماهير الزمالك وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “الزمالك في طريقه لبناء مشروع جديد لا يهمني من يتولي المنصب ولكن يهمني إنجاح المشروع و أتمني لجون ادوارد التوفيق و علينا بالصبر وإنتظار النتائج و يبقي الزمالك نمرة واحد لكل زملكاوي”.

عهد جديد

استقر جون إدوارد، المدير الرياضي الجديد لنادي الزمالك، على البدء في تطبيق خطة إعادة هيكلة شاملة داخل قطاع كرة القدم بالنادي، تشمل الدفع بوجوه شبابية جديدة وتغيير عدد من العناصر الإدارية والفنية، وذلك وفقًا لجدول زمني مدروس ضمن رؤيته التطويرية.

وكشف مصدر داخل القلعة البيضاء لـ«صدى البلد»، أن الساعات القليلة المقبلة ستشهد تغييرات في صفوف العاملين بقطاع الكرة، تشمل موظفين وإداريين وفنيين، حيث سيتم استبدالهم بكوادر شابة من أبناء النادي، ممن يتمتعون بالكفاءة والسيرة الطيبة داخل الفريق الأول.

ويعمل جون إدوارد على إعادة تشكيل قطاع الكرة بالكامل دون استثناء، سعيًا لإحداث نقلة نوعية من خلال الاستعانة بعناصر تمتلك فكرًا متجددًا وطموحًا يعكس تطلعات النادي للعودة إلى منصات التتويج.

وأكد المدير الرياضي أنه يعد مجلس إدارة الزمالك وجماهيره بجني ثمار التغيير قريبًا، مستفيدًا من الدعم الكبير الذي يلقاه من الإدارة والجماهير، إلى جانب رموز النادي ونجومه السابقين الذين يثقون في مشروعه ويؤمنون بأهمية التغيير لإعادة الزمالك إلى مكانته الطبيعية في صدارة الكرة المصرية.