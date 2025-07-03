الزمالك يحسم ملف مدير الكرة الجديد ضمن تشكيل الجهاز الفني بقيادة فيريرا

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن توصل إدارة النادي لاتفاق نهائي مع عبد الناصر محمد، مدير الكرة السابق بنادي إنبي، لتولي منصب مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم، وذلك ضمن الترتيبات الجارية لتشكيل الجهاز الفني الجديد بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا.

ويأتي هذا التعيين خلفًا لوائل القباني، الذي تم توجيه الشكر له مؤخراً عقب رحيل الجهاز الفني السابق بقيادة أيمن الرمادي.

وأكد المصدر أن إدارة الزمالك أنهت كافة التفاصيل المتعلقة بتعاقدها مع عبد الناصر محمد، الذي أبدى ترحيبه بتولي المسؤولية في هذه المرحلة، تمهيدًا لانطلاق معسكر الإعداد للموسم الجديد.

ورغم ترحيب إدارة النادي، إلا أن تعيين عبد الناصر محمد أثار حالة من الجدل والغضب في أوساط بعض أبناء النادي، بسبب عدم انتمائه التاريخي للزمالك، الأمر الذي اعتبره البعض تجاوزًا للتقاليد المعتادة في اختيار المسؤولين داخل الفريق.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن تشكيل الجهاز الفني بالكامل خلال الساعات المقبلة.