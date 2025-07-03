مدحت شلبي يكشف كواليس اجتماع مجلس الزمالك

كشف الإعلامي مدحت شلبي، عن كواليس اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك، الذي عقد مساء أمس الأربعاء في مقر القلعة البيضاء، لمناقشة التصور الخاص بتطوير قطاع الكرة المقدم من جون إدوارد مدير التعاقدات الجديد.

وقال مدحت شلبي، خلال تقديمه لبرنامجه "يا مساء الأنوار" المذاع عبر قناة MBC مصر 2: "مجلس إدارة نادي الزمالك عقد اجتماعا مساء أمس الأربعاء لمناقشة الاقتراحات التي قدمها جون إدوارد الخاصة بتطوير قطاع كرة القدم".

وأضاف: "مجلس إدارة نادي الزمالك حضر الاجتماع باستثناء الدكتور حسام المندوه، الذي تغيب بسبب ارتباطه بجلسة في مجلس النواب، فيما شارك باقي الأعضاء في التصويت الكامل على كل الاقتراحات".

واختتم:"الجميع وافق على المقترحات ولم يحدث أي اعتراض أو امتناع الأعضاء عن التصويت، كما أشيع مؤخراً".