قطاع المسرح يطلق النسخة الثامنة من مسابقة "أنا المصري" للأغنية الوطنية

أعلن قطاع شؤون الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة، برئاسة المخرج خالد جلال، عن انطلاق النسخة الثامنة من مسابقة "أنا المصري" للأغنية الوطنية للشباب، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "مصر تتحدث عن نفسها" وتحت رعاية وزير الثقافة، الدكتور أحمد فؤاد هنو.

تأتي المسابقة هذا العام استمرارًا للنجاح الذي حققته في دوراتها السبع السابقة، والتي أسهمت في اكتشاف ورعاية عدد كبير من الأصوات الشابة المتميزة، ممن أثبتوا حضورهم في الساحة الغنائية الوطنية.

وتهدف المسابقة إلى إعادة إحياء التراث الغنائي الوطني، وترسيخ قيم الانتماء من خلال أعمال فنية حديثة تستلهم روح الأغنية المصرية الأصيلة.

تُقام المنافسات في أربعة مجالات رئيسية: الغناء، التلحين، التأليف، والتوزيع الموسيقي، ويُمنح الفائزون جوائز مالية على النحو التالي:

المركز الأول: 20 ألف جنيه

المركز الثاني: 15 ألف جنيه

المركز الثالث: 10 آلاف جنيه

المركز الرابع: 7 آلاف جنيه

المركز الخامس: 5 آلاف جنيه



شروط التقدم للمسابقة تتضمن أن يكون المتسابق مصري الجنسية، ويتراوح عمره بين 18 و45 عامًا، ويحق له التقدم بعملين فقط. يجب ألا تقل مدة الأغنية المقدمة عن 4 دقائق ولا تزيد عن 10 دقائق، على أن تكون مكتملة العناصر (كلمات – لحن – غناء) بصيغة MP3، مصحوبة بإقرار موقع من جميع المشاركين في العمل بالموافقة على الاشتراك، وألا يكون قد سبق فوزه عن هذا العمل في أي مسابقة أخرى.

آخر موعد لتقديم المشاركات هو 31 أغسطس 2025، ويتم تحميل استمارة الاشتراك من صفحة المسابقة على فيسبوك، وملؤها إلكترونيًا وإرسالها مع العمل على البريد التالي:

للمقيمين داخل مصر: [email protected]

للمصريين بالخارج: [email protected]



جدير بالذكر أن الدورة السابقة من المسابقة شهدت فوز الفنان أحمد حسن بالمركز الأول عن أغنية "يوم ميلادي"، تلاه الفنان علي الألفي بأغنية "الدفعة"، فيما حلت الفنانة هالة غلوش ثالثة بأغنية "مصر الحلوة"، وجاءت الفنانة سلمى مصطفى رابعة بأغنية "التاريخ مكتوب عشانها"، واختتمت الفنانة شهد السعدني المراكز الخمسة الأولى بأغنية "بلاد الخير".