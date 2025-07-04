إزالة عقار متهالك.. تفاصيل جولة محافظ الإسكندرية بالكورنيش

أجرى الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، جولة ميدانية لمتابعة أعمال تنفيذ مشروعي توسعة الكورنيش بمنطقة بئر مسعود، وكوبري محمد نجيب بنطاق حي المنتزه أول، وذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة البنية التحتية واستقبال موسم الصيف.

وخلال الجولة، وجّه المحافظ السكرتير العام المساعد ورئيس حي المنتزه أول بالإزالة الفورية للأجزاء المتهالكة التي تمثل خطورة على المارة من العقار رقم 590 الكائن على كورنيش البحر بجوار البنك الأهلي، وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين.

كما شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالهوية البصرية للكورنيش، مؤكداً على عدم السماح بتركيب أي لافتات إعلانية إلا وفق ضوابط محددة، تضمن عدم حجب رؤية البحر أو التأثير السلبي على حركة المشاة أو الطابع الجمالي للمنطقة.

وفي محيط كوبري محمد نجيب، وجه المحافظ بتنظيم المعدات المستخدمة في مشروع التوسعة والمتواجدة على شاطئ محمد نجيب، مع التأكيد على إزالة الإشغالات وتنظيف الشاطئ بما يحافظ على مظهره الحضاري. كما أصدر تعليماته بسرعة ترميم الحفر الموجودة بالأسفلت في المنطقة المحيطة بالمشروع.

وشدد المحافظ على إزالة كافة إشغالات المحال والمقاهي المخالفة بالحارة القبلية المجاورة للكوبري، والتعامل الفوري مع الموتوسيكلات المتعدية على الأرصفة بشارع خالد بن الوليد، موجهًا بالتحفظ عليها حفاظًا على السيولة المرورية وسلامة المارة.

كما كلف إدارة المرور بفتح شارع مدرسة الطفولة السعيدة مؤقتًا أمام حركة السيارات، لتسهيل الحركة المرورية لحين الانتهاء من المشروع، مع وضع لافتات إرشادية توضح المسار البديل.

رافق المحافظ في جولته كل من اللواء أ.ح. مهندس محمود نصار، نائب وزير الإسكان ورئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء طارق موافي، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، واللواء أحمد حبيب، السكرتير العام المساعد، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية المعنية.