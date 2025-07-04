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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق فعاليات رياضية وتوعوية متنوعة بشواطئ الإسكندرية

فعاليات بشواطئ الإسكندرية
فعاليات بشواطئ الإسكندرية
أحمد بسيوني

وجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، بضرورة الاهتمام بالرياضات الشاطئية.

وفي هذا السياق، قامت الإدارة المركزية بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بفتح شواطئ الإسكندرية أمام جميع الفعاليات الرياضية.

وانطلقت المبادرة اليوم على شواطئ البوريفاج، وجزيرة الذهب، وأبطال التحدي المجاني لذوي الهمم.

شملت الفعاليات ممارسة لعبة الراكيت، وألعاب القوى والسرعة، والألعاب الصغيرة، وكرة القدم الشاطئية، والكرة الطائرة، والرسم الفوري، والرسم على الرمال، وألعاب التنمية البشرية.

كما استقبلت الشواطئ حملة التوعية «أنت أقوى من المخدرات» المقدمة من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

جدير بالذكر أن هذه المبادرة تستمر طوال أشهر الصيف لخدمة رواد شواطئ الإسكندرية ودعم الأنشطة الرياضية والتوعوية بها.

الاسكندرية فعاليات رياضية شواطئ الاسكندرية أحمد خالد محافظ الاسكندرية

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