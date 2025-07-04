هيئة الاستثمار: نوفر إصدار التراخيص والمرفقات لإنشاء وتشغيل المشروعات

قال حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن المنصة الرقمية لخدمات الاستثمار، تأتي ضمن التحول الرقمي الشامل لكافة إجراءات الهيئة والحكومة.

وأضاف هيبة خلال مداخلة مع الإعلامي أسامة كمال، برنامج مساء دى إم سى، على قناة dmc أنه يتم إصدار عدد من التراخيص والمرفقات يكون كبير للغاية يتخطى ال 3 آلاف ترخيص، وهو عدد التراخيص على كافة التراخيص، ومن يصدرها جهات مختلفة، في حدود الـ 70 جهة .

وتابع: قمنا بتأسيس المنصة إلكترونيا منذ أكثر من عام، فنحن نوفر استصدار التراخيص والمرفقات اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات، فنحن منوط بنا في الهيئة أن يأتي المستثمر ونحن من نقوم بعمل نظام الشباك الواحد مع الجهات الحكومية لإصدار التراخيص لإقامة المشروعات بأنشطتها المختلفة .

وأردف هيبة: "بما أن معظم التراخيص تصدر من عدة جهات بالإضافة إلى هيئة الاستثمار، فهناك بعض الجهات ليست مستعدة داخليا للتعامل مع المنظومة الرقمية، فقلنا أن نقوم بعمل هذا الأمر على مرحلتين، أولها نصف إلكتروني، استعدادا للمرحلة الإلكترونية الكاملة، وقمنا ببث تجريبي لمنصة التراخيص .