منصة رقمية جديدة.. وزير الأوقاف: تحريك العقول للإبداع والابتكار واجب أصيل للخطاب الديني

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إطلاق وزارة الأوقاف المنصة الرقمية الجديدة الخاصة بالوزارة .





واستعرض أسامة الأزهري وزير الأوقاف، أقسام منصة وزارة الأوقاف الرقمية الجديدة.

وقال الازهري في كلمته بمؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي: "مواجهة التطرف والتكفير بكل تياراته يعتبر إطفاء نيران وتعامل مع أزمة".

وتابع الوزير: "واجب أصيل للخطاب الديني وهو تحريك العقول للابداع والابتكار والعمران".

وأكمل الأزهري: "المنصة الرقمية الجديدة بها أقسام متنوعة ومنها قسم خاص بالمساجد العريقة والجهات التابعة لوزارة الأوقاف".