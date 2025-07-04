كارثة تلازم الفرد 20 عاما.. حسام موافي يكشف الوجه الآخر للتدخين

قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني إن الضيق في الشعب الهوائية يسبب احتباس هوائي داخل الرئة، لافتا إلى أن أضعف عضو في جسم الإنسان الرئة.

الإقلاع عن التدخين

وأضاف «موافي» خلال تقديم برنامج «رب زدني علما» والمذاع عبر قناة «صدى البلد» أن المقلع عن التدخين يتوتر، مشيرا إلى أن السجائر لها فائدة، لكن عندما يكون المقابل انسداد رئوي تكون أخطر من السرطان.

وأشار إلى أن السدة الرئوية من الممكن أن يظل المريض نحو 20 عاما و25 عاما يعاني بسبب هذا المرض.

خطأ الطبيب

كما أجاب الدكتور حسام موافي على سؤال شائك ورد إليه من أحد المشاهدين، وهو «هل خطأ الطبيب يعد قتل خطأ؟»، ليرد قائلا: «الاجابة لأ، قتل خطأ يعني أنه عندما أسير بالسيارة وأسقط مواطن فتوفى، هذا قتل خطأ، إنما أنا بعالج واحد داخل، ونيتي إنقاذه، إن أنقذته أي اجتهدت وانقذته أخدت ثوابين، وإن لم أنجح في إنقاذه واجتهدت، اخد قولي مش عقاب لأن نيتي إنقاذ هذا المريض».

وأضاف الدكتور حسام موافي: «طب دخلت والنية إنقاذه، فالمجتهد الذي يصيب له أجران، والمجتهد الذي لا يصيب له أجر، وأنت أخدت أجر حتى مع اللي مات».