ميكروباص دخل في سيارة حلويات.. وفاة شخص وإصابة 11 آخرين في حادث بدمياط

شهد الطريق الدولي بدمياط الجديدة، حادث سير مروع، حيث اصطدمت سيارة ميكروباص بأخرى نقل محملة بالحلويات.

وأدى التصادم إلى وفاة شخص وإصابة 11 راكبا، تم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم.

وتلقة اللواء عصام هلال، مدير أمن دمياط، بلاغا، يفيد بوقوع حادث علي الطريق الدولي بين سيارة ميكروباص محملة بالركاب قادمة من كفر سعد في طريقها لدمياط الجديدة، واصطدم بسيارة نقل حلويات.

وانتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الأزهر بدمياط الجديدة.

وحصل “صدى البلد ” على أسماء 6 من المصابين، وهم:

1- ـحمد حامد كمال حامد.

2- أحمد محمد الناجي السيد.

3- رحاب طاهر محمد جلال.

4- فراج الوصيف السيد صالح.

5- رضا عمران إبراهيم جمعة..

6- أحمد محمد ربيع.

وحرر محضر بالواقعة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.