أحمد الكأس: شيكابالا أسطورة كروية لا تتكرر

أشاد أحمد الكأس، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، بإمكانيات محمود عبد الرازق “شيكابالا”، مؤكدًا أنه من أبرز النجوم الذين أنجبتهم الكرة المصرية، ويستحق أن يُلقب بالأسطورة لما يمتلكه من مهارات وقدرات فنية استثنائية.

مهارات شيكابالا تضعه في مصاف اللاعبين العالميين

وقال الكأس في تصريحاته خلال برنامج “زملكاوي” الذي يقدمه الكابتن محمد صبري على قناة نادي الزمالك، إن شيكابالا يُعد من اللاعبين القلائل الذين يمتلكون موهبة فطرية ومهارات خاصة، جعلته في مستوى يضاهي كبار لاعبي العالم، مشيرًا إلى أنه لاعب لا يختلف عليه اثنان من حيث الموهبة والقدرات الفنية.



عشق للزمالك وتواضع مع الجميع



وأضاف الكأس أن شيكابالا يُعرف بعشقه الكبير لنادي الزمالك، فهو من أبناء النادي الأوفياء الذين ضحوا من أجله ووقفوا إلى جانبه في كل المواقف. وأوضح أنه لاعب خلوق للغاية، يتمتع بأخلاق عالية ويُحسن التعامل مع زملائه داخل وخارج الملعب، ما جعله محبوبًا من الجميع، سواء من اللاعبين أو الجماهير.

لاعب راقٍ وشخصية محبوبة

وواصل الكأس حديثه قائلًا: “سعدت كثيرًا بالتعامل مع شيكابالا، فهو شخص راقٍ في كل تصرفاته، ومن أطيب الناس الذين تعاملت معهم في المجال الرياضي”. كما أكد أنه من أمهر اللاعبين الذين مروا على تاريخ الكرة المصرية، ولا يمكن إنكار تأثيره الكبير على الأجيال الحالية من اللاعبين الشباب.

قدوة ومُلهم لجماهير الزمالك

واختتم الكأس تصريحاته بأن شيكابالا لا يمثل فقط نجمًا داخل الملعب، بل هو قدوة ومصدر إلهام لجماهير الزمالك ومحبيه في كل مكان، مؤكدًا أنه سيظل واحدًا من أهم رموز القلعة البيضاء في تاريخها



