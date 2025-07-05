متحف شرم الشيخ يشارك في معرض قرية التراث

شارك متحف شرم الشيخ بنتاج الورش الخاصة بالقسم التعليمي في معرض التراث المقام بقرية التراث بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء.



أوضحت إدارة متحف شرم الشيخ ، أن المعرض شهد زيارة مجموعة من الوفود الأجنبية، بالإضافة إلى وفد برلماني مصري رفيع المستوى، مما يعكس أهمية هذا الحدث الثقافي.



أفادت إدارة المتحف ، أن المشاركة تأكيداً على دور المتحف في تعزيز الوعي الثقافي والفني، والمساهمة في نشر التراث المصري الأصيل.



ويعد المتحف أول متحف للآثار المِصرية بمحافظة جنوب سيناء، ويقع على مساحة 191 ألف متر مربع تقريباً، ويتكون من ثلاث قاعات للعرض المتحفي ومنطقة ترفيهية تضم مطاعم وكافيتريات.

ويتناول سيناريو العرض المتحفي له مفهوم "حب الحياة على أرض مصر " من خلال عرض مجموعة من الموضوعات التي تتناول الجانب الإنساني للحضارة المصرية وعلاقة المصري القديم بالحياة البرية والبيئة المحيطة به.

ومن أبرز تلك القطع؛ قطعة من الموزاييك من الإسكندرية تعود للقرن الرابع قبل الميلاد تمثل ايروس وهو يصطاد الغزلان، وتمثال للمعبودة (حتحور) رمز الجمال والحب والموسيقى عند المصريين القدماء، ومجموعة من تماثيل رائعة منها تمثال أبو الهول، ومجموعة من التماثيل والمومياوات للحيوانات المقدسة في مصر القديمة كالقطط والجعارين، بالاضافة إلى عدد من اللوحات تمثل الأسرة المصرية عبر العصور المصرية المختلفة.

