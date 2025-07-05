تعليق مثير من إبراهيم عبد الجواد على تعاقد الزمالك مع يانيك فيريرا

علق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد على تعاقد الزمالك مع يانيك فيريرا لتدريب الفريق عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب إبراهيم عبد الجواد:"اللي حصل النهاردة لم يشهده الزمالك من قبل.

وأعرب المدير الفني الجديد لفريق الزمالك، البلجيكي يانيك فيريرا، عن سعادته الكبيرة بتوليه مسؤولية القيادة الفنية للفريق، مؤكدًا أن المفاوضات مع إدارة النادي تمت بسلاسة وسرعة، في ظل رغبة متبادلة من الطرفين في بدء رحلة جديدة.

وقال فيريرا، في أولى تصريحاته الرسمية للمركز الإعلامي للنادي:

"الزمالك نادٍ كبير، وواحد من أفضل الفرق في مصر، قرأت أنه النادي الأفضل في القرن العشرين.. ونأمل أن نجعل منه الأفضل في القرن الحادي والعشرين أيضًا".



أضاف المدرب البلجيكي: “الأولوية في الفترة الحالية هي أن نتحرك جميعًا في نفس الاتجاه، وأن نخلق روحًا جماعية موحدة داخل النادي، وحين يحدث ذلك، ستأتي الانتصارات كنتيجة طبيعية”.

وشدد فيريرا على أنه لا يفضل إطلاق الوعود قبل بدء العمل، موضحًا: "لن أعد الجماهير بحصد البطولات فورًا، ولكن أعدهم بأننا سنعمل بجد، ونقاتل، ونتشارك نفس القيم التي يؤمن بها جمهور الزمالك”.