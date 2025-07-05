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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إحالة محاكمة ممرض متهم بالتسبب في وفاة طفل في التجمع إلى دائرة أخرى

الطفل
الطفل
رامي المهدي   -  
اسماعيل الشبخ

قررت محكمة جنح التحمع، المنعقدة في مجمع محاكم القاهرة الجديدة، إحالة محاكمة ممرض متهم بالتسبب في وفاة طفل في منطقة التجمع إلى دائرة أخرى لنظر القضية.

وكانت قررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة الجنح لاتهامه بالتسبب في وفاة الطفل محمود ح.

وقالت والدة الطفل المجني عليه في أمر الإحالة، اللي حصل إن أنا ابني  محمود حسن محمود هو عنده 4 سنين و ٩ شهور وفى يوم 25 أغسطس 2024 كان مريض وعنده سخونه ودرجة حرارته مرتفعه وانا فحصته وفتحت بوقه فلقيت عنده زي صديد جوه البق فشكيت ان هو عنده اللوز وفعلا طلعت بابني على مستشفى تبارك اللى في التجمع الخامس ودخلت بابني کشفت في العيادات الخارجية وفي دكتور انا معرفش اسمه دخل كشف على ابني بالسماعة وفتحله بقه وشخص ابني انه عنده اللوز عنده ملتهبه وقرر يعلق لابني محاليل ووصفله على حقنة مضاض حيوي وفي ممرض معرفش اسمه عمل إختبار لابني على ايده عشان يعرف هو هيستقبل المضاض الحيوي ولا لا ودي بانه يعمل دايره بقلم حبر على دراع ابني ويديله جزء بسيط من الحقنة بتاعت المضاض الحيوي ويستني يشوف دراع ابني هيحمر ولا لا وفعلا الممرض عمل الاختبار ده لإبني والدكتور كان موجود ساعتها وبعدها بحوالي 5 دقائق ايد ابني احمرت والممرض قالي ان كده ابني عنده حساسية ومينفعش ياخد الحقنة والدكتور المعالج قال ان ابني ياخد الحقنة على الرغم من نتيجة الاختبار.

وتابعت، فعلاً الممرض ادي لإبني الحقنة بتاعت المضاد الحيوي وأول ما ابني اخد الحقنة قالي انه بطنه وجعاه وقالي يا ماما وعينه اترفعت لفوق وطلع رغاوي من بقه والممرض صرخ وقال ان ابني بيموت فالدكتور بص على ابني وقالي انا علجتهولك وان ابنك مريض نفسى وفجاة طلعونى من الاوضه ودكاترة كثير دخلت الأوضه اللي فيها ابني وانا كنت منهارة معرفش هما بيعملوا ايه جوه وابني حالته ايه فكلمت اخويا وجوزى حكتلهم على اللى حصل وطلبت من المستشفى يدخلوني لابني ومنعوني وطلبت منهم الى انقل ابنى المستشفى الجوى فرفضوا برضه وبعدها قالولي ان ابني هيتنقل مستشفى سيد جلال وفعلا في عربية اسعاف جت و نقلت ابنى والدكتور المعالج كان مع ابنى وماسك امبوبه حاططها عى ابنى وقاعد يدوس عليها بايده ورفضو يرکبوني مع ابنى في عربية الإسعاف وانا طلعت وراهم مع اخويا على مستشفى سيد جلال ودخلوا ابنى الرعاية المركزة وحطوة على تنفس صناعي ورفضوا برضو هناك يدخلونى لابني وفضلت قاعده هناك 5 ساعات لحد ما اعلنوا وفاة ابنى محمود وطلعنا تصريح الدفن واستلمنا ابنى ودقناه بعد كده انا وجوزى حسن قررنا نعمل محضر في الطبيب المعالج لأخذ حقي منه عشان هو ارتكب اهمال طبى جثيم فقمت بعمل محضر بقسم شرطة التجمع الخامس.
س: ما صلتك بالمتوفى الى رحمة مولاة / محمود حسن محمود محمد ؟
ج هو نجلى
س: وكم عمره؟
ج هو مواليد ۲۰۱۹/۱۱/۳۰ عنده ٤ سنين و 9 شهور
س وهل كان نجلك المتوفى الى رحمة مولاة يعانى من ثمة امراض عضويه؟
ج لا هي الأمراض الطبيعيه بتاعت الأطفال ومكنش عنده اى حاجه تانيه
س وما هي طبيعة تلك الامراض؟
ج هي شخونه ولوز والحاجات الطبيعيه بتاعت الأطفال
س وما هي الحاله الصحيه التي كان عليها نجلك المتوفى الى رحمة مولاة بتاريخ ٢٢٠٢٤/٨/٢٥
ج هو كان درجة حرارته مرتفعه
وهل قمتي بقياس درجة الحرارة الخاصه به آنذاك؟
ج: لا انا بايدي كده حسيت ان درجة حرارته مرتفعه ومعرفش درجة حرارته كانت كام بالظبط

جنح التحمع القاهرة الجديدة ممرض

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