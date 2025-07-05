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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الداخلية تحبط ترويج صفقة مخدرات بـ 43 مليون جنيه

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى شديد الخطورة تخصص نشاطهم فى جلب العقاقير المخدرة والمؤثرة تمهيداً للإتجار بها، وبحوزتهم مضبوطات تقدر قيمتها المالية بحوالى 43 مليون جنيه.

 أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام تشكيل عصابى يضم ( 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة ) بمحاولة جلب كميات من العقاقير المخدرة والمؤثرة تمهيداً للإتجار بها .
 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم بنطاق محافظتى (القاهرة – القليوبية) ، وبحوزتهم (أكثر من 3 مليون قرص وأمبول لعقاقير مخدرة ومؤثرة وأدوية ومنشطات مهربة).

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 43 مليون جنيه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للعناصر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد والأقراص المخدرة والمؤثرة .

الأجهزة الأمنية تشكيل عصابى العقاقير المخدرة المخدرات

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