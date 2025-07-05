مصر تواجه تونس في ختام الدور التمهيدي بالبطولة العربية لكرة السلة للسيدات

يواجه منتخب مصر لكرة السلة للسيدات، نظيره منتخب تونس، اليوم السبت في الجولة الثالثة والأخيرة بالدور التمهيدي، بالبطولة العربية لكرة السلة للسيدات، المقامة خلال الفترة من 1 إلى 8 يوليو الجاري على صالة 3 بستاد القاهرة الدولي.

ويشارك في البطولة كل من مصر، تونس، الجزائر، الأردن.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً، على أن يسبقه لقاء الجزائر والأردن في تمام الساعة الخامسة مساءً.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب الدور التمهيدي بفضل الفوز على الجزائر في الجولة الأولى بنتيجة 89/54، ثم الفوز على الأردن في الجولة الثانية بنتيجة 85/54.

‏وتقام البطولة بنظام الدوري الكامل من مرحلة واحدة، حيث يواجه كل منتخب الثلاث منتخبات الأخرى، لترتيب مراكز المنتخبات.

يلتقي المنتخب صاحب المركز الأول مع المنتخب صاحب المركز الرابع، ويلعب المنتخب صاحب المركز الثاني مع المنتخب صاحب المركز الثالث في الدور نصف النهائي، لتحديد طرفي مباراة تحديد المركز الثالث ومباراة النهائي.