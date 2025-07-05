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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

7 مرشحين في الساعات الأولى لفتح باب الترشيح لمجلس الشيوخ بالإسكندرية

صورة من أمام الخيمة المخصصة للترشح
صورة من أمام الخيمة المخصصة للترشح
أحمد بسيوني

تقدم 7 مرشحين صباح اليوم بأوراق ترشحهم على النظام الفردي في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، بمحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية وذلك في أولى ساعات فتح باب التقديم وسط إجراءات تنظيمية مكثفة وإشراف قضائي شامل.

وتضمنت أسماء المرشحين في الساعات الأولى مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس اتحاد الكرة المصري، وعمر خميس الغنيمي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، والمهندس عبدالله سعداوي ضيف الله عن حزب مستقبل وطن، إلى جانب الدكتور أحمد سعيد طرمان ممثلًا عن حزب الشعب الجمهوري، وإيهاب زكريا عن حزب الجبهة الوطنية، ورجائي عزت وطارق الوكيل عن حزب حماة وطن.

وتشير الأسماء المتقدمة في اليوم الأول إلى بداية منافسة انتخابية نشطة في محافظة الإسكندرية، وسط توقعات بزيادة أعداد المرشحين خلال الأيام المقبلة.

في السياق ذاته، باشرت مراكز التحاليل والفحوصات الطبية التابعة لوزارة الصحة عملها في استقبال المرشحين، لإجراء الفحوصات الإلزامية التي نصت عليها الهيئة، من خلال 36 لجنة و26 معملًا موزعين على المحافظات.

يأتي ذلك بالتزامن مع بدء الهيئة الوطنية للانتخابات في تلقي وفحص طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بنظامي الفردي والقائمة، في 27 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية، ويستمر تقديم الطلبات حتى الخميس المقبل يوميًا من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساء، باستثناء اليوم الأخير الذي يُغلق فيه باب الترشح في الثانية ظهرًا.

وتتابع الهيئة الوطنية العملية من خلال غرفة عمليات مركزية تراقب لحظة بلحظة سير الإجراءات على مستوى الجمهورية، للتأكد من انضباط الجدول الزمني وسلامة التنظيم.

الاسكندرية النظام الفردي مجلس الشيوخ محكمة شرق الاسكندرية أحمد طرمان

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