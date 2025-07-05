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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

القاهرة الإخبارية: جيش الاحتلال يواصل استهداف طالبى المساعدات فى غزة

ارشيفية
ارشيفية
إسراء صبري

قال يوسف أبوكويك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من غزة، إنه منذ فجر اليوم حتى هذه اللحظة هناك 37 شهيدًا، والجيش يواصل ارتكاب المجازر بحق الجوعى، حيث ارتفع عدد شهداء منتظري المساعدات عند مركز المساعدات الأمريكية شمال غرب مدينة رفح إلى 9 شهداء، بينهم 3 أطفال، وإصابة أكثر من 40 شخصًا.

وأضاف أبوكويك، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن جميع الإصابات تشير إلى أن إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال يؤكد القتل المتعمد، وهذه السادية التي ما زال جيش الاحتلال يواصلها من خلال استهداف منتظري المساعدات، والمدنيين في خيام النازحين، أدت لاستشهاد 7 مواطنين بينهم أحد الأطباء العاملين بمستشفى ناصر.

وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن جيش الاحتلال استهدف مدرسة حولت إلى مركز إيواء بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، منوهًا بأن القصف الإسرائيلي لا يفرق بين خيمة ومركز إيواء ومنزل أو شارع، حيث وصل إلى مستشفى المعمداني شهيد وعدد من المصابين جراء قصف حي الزيتون.
 

القاهرة الإخبارية غزة مدينة رفح

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