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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ختام ناجح ومكاسب عديدة لمعسكر العلمين لـ الجودو بمشاركة خبراء العالم

مهرجان الجودو
مهرجان الجودو
ملك موسى

اختُتمت ،اليوم السبت، فعاليات ومنافسات المعسكر الثانى لأكاديمية مصر للجودو بمدينة العلمين الجديدة والتي أقيمت في الفترة من 2 إلى 5 يوليو الجارى ، بمشاركة 188 لاعباً ولاعبة من عدة هيئات وأندية رياضية وهي أكاديمية مصر للجودو ونادي الاتحاد السكندري وسموحة والزهور ونادي أصحاب الجياد ونادي طلائع الأسطول وسبورتنج بالإضافة للاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي التابع لوزارة الشباب والرياضة، ومنتخب مصر.

أقيم المعسكر وفقا للمعايير العالمية لتحقيق أقصى استفادة فنية وتنظيمية ، وشهد المعسكر مشاركة خبراء عالميين من أصحاب القامات الدولية الرفيعة في رياضة الجودو، على رأسهم اليابانى هيروشى إيزومى والإسبانى سوجوي أوريارتي والإسبانية لورا جوميز والبطل الاوليمبي هشام مصباح.

حرص محمد مرجان رئيس مجلس إدارة شركة برزنتيشن لايف الراعي الإعلامي والمنظم لمعسكر أكاديمية مصر للچودو

، على تقديم الشكر والهدايا التذكارية من شركة برزنتيشن لايف للمدربين والمسؤولين عن المعسكر الثاني للأكاديمية وكذلك وزارة الشباب والرياضة لدورها في إنجاح المعسكر  . 

كما قامت شركة برزنتيشن لايف بتكريم الكابتن محمد مطيع رئيس الاتحاد المصري للچودو والأيكيدو والسومو والخبير الأسباني سوخوي أوريارتي المشرف على معسكر الأكاديمية والأسبانية لورا جوميز والبطل الياباني هيروشي أيزومي مدرب المنتخب المصري للچودو.

و البطل المصري هشام مصباح رئيس جهاز المنتخبات في الاتحاد المصري للچودو

، والسيد محمد شبانة مدير أكاديمية مصر للچودو و ولأكاديمية مصر للچودو تسلمها الدكتور أحمد صبرة وأندية سيتي كلوب ممثلة في السيد أحمد عبد الله عضو مجلس إدارة مجموعة أندية سيتى كلوب، بجانب تكريم جهاز القرى السياحية وشركة برزنتيشن لايف.

حقق المعسكر العديد من الأهداف والمكاسب، حيث أصبح معسكر أكاديمية مصر للجودو أحد أذرع القوة الناعمة لمصر حيث نجح في حشد كبار نجوم ورموز لعبة الجودو في العالم ما يعكس قدرته في التأثير وحضوره الفاعل في مختلف الدول والمجتمعات والثقافات حول العالم، فضلا عن إبراز البنية التحتية الرياضية الهائلة التي تتمتع بها مصر ما يعزز فرص الإستثمار الرياضى بها ويجعلها قبلة للسياحة الرياضية. 

شملت التدريبات والمنافسات الصباحية في المعسكر ، على فنون اللعب الأرضي للتأكيد على مهارات اللاعبين، وتطويرها على يد الخبراء العالميين، بجانب محاضرات فنية مهمة، كما تلقى اللاعبون المشاركون في المعسكر محاضرة عن الإسعافات الأولية مع الدكتور جمال صلاح الدين أستاذ جراحة العظام وإصابات الملاعب للاعبين والناشئين عن الإسعافات الأولية وأهميتها للرياضى، لتحقيق أقصى استفادة من المعسكر، بجانب تدريبات وأنشطة ترفيهية يومية متنوعة.

تضمن المعسكر أيضا تدريبات ومباريات ودية ومحاضرات فنية وتأهيل نفسى وذهنى وبرامج تغذية، تحت رعاية متخصصين بارزين، بجانب رفع معدلات اللياقة البدنية وفق برامج علمية دقيقة.

يأتى معسكر العلمين لمحاكاة المعسكرات الدولية الكبيرة، على غرار معسكر برشلونة الذى يشرف عليه الإسباني سوجوى، ما يدفع به إلى خانة متقدمة من بين المعسكرات الدولية، ومقصداً كبيراً لمشاركات عدد من دول العالم، وهو ما يؤكد إمكانية مصر فى تنظيم معسكرات وبطولات دولية في أماكن سياحية تضاهي وتتفوق علي المعسكرات العالمية.

أشرف على معسكر العلمين الدكتور محمد مطيع رئيس الاتحاد المصري للجودو والدكتور أحمد صبره رئيس اكاديمية مصر للجودو والسيد محمد شبانة من الاكاديمية المصرية للجودو.

مهرجان الجودو سيتي كلوب العلمين

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