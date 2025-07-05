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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مستقبل وطن يدفع بـ3 مرشحين فردي بالشيوخ بالإسكندرية

الدكتور عمر الغنيمي
الدكتور عمر الغنيمي
أحمد بسيوني

أعلن حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية، اليوم السبت، الدفع بـ3 مرشحين على نظام الفردي في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، ضمن مرشحي القائمة الوطنية، وذلك مع فتح باب الترشح رسميًا بمحكمة شرق الإسكندرية.

وشهدت المحكمة توافد عدد من مندوبي المرشحين لتقديم أوراق الترشح في أول أيام تلقي الطلبات، والتي تستمر حتى يوم الخميس 10 يوليو الجاري، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، عدا اليوم الأخير الذي يُغلق فيه باب التقديم في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

وتقدم حتى الآن 7 مرشحين بأوراق ترشحهم على النظام الفردي بمحكمة شرق الإسكندرية، وهم مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وعمر خميس الغنيمي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، والمهندس عبدالله سعداوي ضيف الله، جميعهم عن حزب مستقبل وطن.

 وأما الدكتور أحمد سعيد طرمان، رجل أعمال شاب، عن حزب الشعب الجمهوري، وإيهاب زكريا، عن حزب الجبهة الوطنية، ورجائي عزت وطارق الوكيل، عن حزب حماة وطن.

ويتابع حزب مستقبل وطن مشهد التقديم من خلال غرفته التنظيمية، في إطار الدفع بمرشحين يمتلكون خلفيات متنوعة وخبرات في العمل العام والمجتمعي.

الهيئة الوطنية للانتخابات تواصل تلقي طلبات الترشح

من جانبها، بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات في تلقي وفحص طلبات الترشح بنظامي الفردي والقائمة، من خلال 27 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية. وأعلنت الهيئة أنها شكّلت لجانًا مختصة برئاسة قضاة من الفئة (أ)، وعضوية قاضيين، إلى جانب ممثل عن وزارة الداخلية يتولى الأمانة الفنية.

وأكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي سابق، أن الهيئة تتابع سير إجراءات الترشح من خلال غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة لضمان الانتظام وسرعة الفحص.

الاستعدادات الطبية والإجرائية

في سياق متصل، واصلت مراكز التحاليل والفحوصات الطبية المعتمدة استقبال المرشحين لإجراء الفحوصات المطلوبة، وذلك من خلال 36 لجنة طبية و26 معملًا تابعًا لوزارة الصحة، تنفيذًا لقرارات الهيئة.

تقسيم الدوائر ونظام الانتخاب

يُشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدّق مؤخرًا على تعديلات قانون مجلس الشيوخ وقانون تقسيم الدوائر، حيث يتكوّن المجلس من 300 عضو، يُنتخب ثلثاهم بالاقتراع العام السري المباشر، بينما يعيّن رئيس الجمهورية الثلث المتبقي، مع تخصيص ما لا يقل عن 10% من المقاعد للمرأة.

وتنقسم جمهورية مصر العربية إلى:

27 دائرة للانتخاب بالنظام الفردي

4 دوائر للانتخاب بنظام القائمة
وتُخصص لدائرتين منهما 13 مقعدًا لكل دائرة، و37 مقعدًا للدائرتين الأخريين.

المستندات المطلوبة للترشح

أعلنت الهيئة أن طلب الترشح يتطلب تقديم المستندات التالية:

السيرة الذاتية والخبرة العلمية والعملية

صحيفة الحالة الجنائية

بيان الانتماء الحزبي أو الاستقلالية

إقرار الذمة المالية للمرشح وزوجه وأولاده القصر

شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله

شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء القانوني

إيصال إيداع مبلغ التأمين (30 ألف جنيه)

المستندات الإضافية المطلوبة من الهيئة

شروط الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025

أن يكون المتقدم مصري الجنسية، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية

أن يكون مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين

ألا يقل عمره عن 35 عامًا عند فتح باب الترشح

الحصول على مؤهل جامعي أو ما يعادله

أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانونًا

ألا يكون قد صدر قرار بإسقاط عضويته من مجلس النواب أو الشيوخ لأسباب تمس الثقة والاعتبار، إلا إذا زال الأثر القانوني لذلك.

الاسكندرية محافظة الاسكندرية الفردي مجلس الشيوخ حزب مستقبل وطن

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