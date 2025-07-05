لاعبو ليفربول ومنتخب البرتغال يشاركون في جنازة جوتا

انضم لاعبو ليفربول والمنتخب البرتغالي إلى عائلاتهم وأصدقائهم في جنازة زميلهم في الفريق ديوجو جوتا وشقيقه اليوم السبت، بعد يومين من وفاتهما في حادث سيارة في إسبانيا.

وصل قائد ليفربول، فيرجيل فان دايك، حاملاً باقة زهور حمراء على شكل قميص كرة قدم يحمل رقم جوتا 20 باللون الأبيض.

وحمل زميله في ليفربول، أندرو روبرتسون، باقة زهور مماثلة تحمل الرقم 30، وهو الرقم الذي كان يرتديه شقيق جوتا، أندريه سيلفا، الذي لعب لنادي بينافيل البرتغالي.

وكان المدرب آرني سلوت ضمن وفد ليفربول.

وحمل اللاعب البرتغالي الدولي روبن نيفيس نعش جوتا بعد يوم من مشاركته في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة. وكان هو وجوتا زميلين في فريق ولفرهامبتون في بداية مسيرتهما.

وحضر نيفيس وجواو كانسيلو الجنازة بعد مباراة في أورلاندو يوم الجمعة، عندما خرج فريقهما الهلال من البطولة على يد فلومينينسي. وبكى اللاعبان عند الوقوف دقيقة صمت قبل مباراة ربع النهائي.

أُقيمت مراسم الجنازة في كنيسة إيجريجا ماتريز في بلدة جوندومار البرتغالية، حيث كان جوتا يسكن.