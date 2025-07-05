جود بيلينجهام قبل مواجهة دورتموند: "أحترم الماضي.. وأتطلع للفوز مع ريال مدريد"

قبل ساعات من المواجهة المنتظرة بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في ربع نهائي كأس العالم للأندية، عبّر النجم الإنجليزي جود بيلينجهام عن مشاعره تجاه ناديه السابق، مؤكدًا احترامه الكبير لذكرياته مع الفريق الألماني، ومشددًا في الوقت ذاته على رغبته في تحقيق الفوز مع الميرينجي.

وقال بيلينجهام في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية: "أكنّ احترامًا بالغًا لبوروسيا وجماهيره، لدي ذكريات رائعة هناك، والكثير من التقدير تجاه هذا النادي. كنت على وشك الفوز بالدوري في موسمي الأخير، وكان ذلك مؤسفًا. الآن غيروا المدرب وتحسنوا كثيرًا، لكن آمل أن نفرض أسلوبنا وننتصر في المباراة".

وفيما يتعلق بغياب شقيقه جوب بيلينجهام، لاعب دورتموند، عن هذه المواجهة، علّق جود بأسى: "قال لي إنه لم يعلم شيئًا عن سبب الاستبعاد، وحدث ذلك معنا أكثر من مرة. الأمر كان سيكون مميزًا جدًا لعائلتنا، لكنه لم يحدث. هذه هي كرة القدم، وبالتأكيد ستأتي فرصة أخرى".

ولم يمر حديث بيلينجهام دون التطرق إلى مأساة وفاة اللاعبين ديوجو جوتا وأندريه سيلفا، حيث عبّر عن حزنه قائلاً: "كان يومًا صعبًا على الجميع، من الصعب استيعاب ما حدث. جوتا كان زميل ترينت ألكسندر أرنولد لخمس سنوات، وهو الآن يحاول التعامل مع الألم. نحن في ريال مدريد نرسل كامل دعمنا ومحبّتنا لأسرهم، مثل هذه الأحداث تُذكّرنا بجمال الحياة وقيمتها".

وعن الأجواء المناخية في الولايات المتحدة، حيث تقام البطولة، قال بيلينجهام: "الطقس له تأثير واضح، خاصة في أماكن مثل ميامي. أرضية الملعب تحسّنت مؤخرًا، ورغم صعوبة الأجواء أحيانًا، إلا أنني أستمتع كثيرًا بهذه التجربة، فهي تجربة جميلة رغم الموسم الطويل".

وعند سؤاله عن فشل برشلونة في التعاقد مع نيكو ويليامز، نجم أتلتيك بيلباو، اختصر بيلينجهام إجابته بكلمات مقتضبة قائلاً: "هذا أمر لا يهمني".

وتحمل المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد ودورتموند طابعًا عاطفيًا خاصًا لبيلينجهام، الذي يسعى لترك بصمة جديدة بقميص فريقه الحالي أمام جماهير فريقه السابق، في مواجهة تجمع الذكريات بالطموحات.